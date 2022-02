Il posticipo del sabato sera della 24esima giornata di Serie A, la quinta del girone di ritorno, vedrà un altro attesissimo incontro con il Franchi di Firenze che a partire dalle 20.45 ospiterà i padroni di casa della Fiorentina e gli ospiti della Lazio. Due squadre che stanno combattendo per un piazzamento in chiave europea e che alla vigilia della sfida sono appaiate in classifica a quota 36 punti. Due formazioni che però, a livello di umore della piazza, non stanno passando un momento felice con i viola di Vincenzo Italiano contestati dopo la cessione alla Juve di Dusan Vlahovic e chiamati a rivoluzionare le proprie certezze ridisegnando l'intero attacco. I biancocelesti di Maurizio Sarri, invece, hanno vissuto l'ennesimo calciomercato fatto di mancati acquisti e promesse non mantenute con la contestazione degli ultras verso la società che non lascia sereni i giocatori.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Lazio, calcio d'inizio alle 20.45 al Franchi, sarà trasmessa sia da Dazn sulla propria piattaforma, ma anche sul satellite da Sky che ha messo a disposizione della gara i canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). In streaming la gara sarà visibile su pc smartphone e tablet tramite l'app Dazn, ma anche su Sky Go e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Saponara.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.