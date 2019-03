, dopo aver trionfato nel derby la scorsa settimana,. Secondo i quotisti di Planetwin365 i biancocelesti sono leggermente favoriti, con il “2” in lavagna a 2,60. L'”1” si trova invece a 2,87, la “X” a 3,20. Per chi volesse rischiare meno ci sono le doppie: l'“1X” è bancato a 1,51, l'“X2” a 1,42 e l'“12” a 1,35.La sfida che chiuderà la ventisettesima di Serie A trova galvanizzati anche i tifosi, che puntano per il 37% sulla vittoria degli uomini di Inzaghi, mentre il 34% è convinto che i 3 punti rimarranno a Firenze. Il pareggio, infine, è il risultato atteso dal 30% degli scommettitori., motivo per il quale è interessante la quota relativa all'Over 3,5 che Planetwin365 fissa attualmente a 2,93. Il 3–4, che si è verificato lo scorso anno, pagherebbe 94,28 volte la posta. Ma il risultato esatto più atteso è l’1–1 (7,22). Risicata anche la differenza di quote sull’esito Parziale/Finale: 4,63 che sia la Fiorentina a fare la partita conducendo primo tempo in vantaggio e vincendo la partita, 4,27 l’ipotesi opposta: vantaggio Lazio nel primo tempo con vittoria al triplice fischio.. Anche il Gol è nettamente favorito sul No Gol (rispettivamente a 1,55 e a 2,35). Difficile invece immaginarsi che una delle due squadre riesca a vincere mantenendo la porta inviolata. Il successo della Fiorentina senza subire gol è proposto a 5,80, quella della Lazio a 5,19., che contro la Fiorentina ha segnato una sola volta in 9 precedenti, si trova a 2,15,(anche lui curiosamente con una rete all’attivo in 9 precedenti contro i biancocelesti) a 2,65.