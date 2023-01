Il brutto pareggio casalingo di ieri della Fiorentina contro il Monza oltre a mettere il luce, oseremmo dire finalmente, Arthur Cabral ha portato alla luce un problema che da qualche settimana in molti cercavano di sottolineare: con Nico Gonzalez e Riccardo Sottil ai box la squadra di Vincenzo Italiano adesso sugli esterni è meno imprevedibile. L’unico che sembra continuare sui suoi livelli standard è Ikone, che però anche ieri ha dimostrato di dover ancora lavorare sulla precisione, soprattutto negli ultimi 15 metri di campo.



Ma la dirigenza della Fiorentina è già a lavoro per trovare una soluzione al problema e, secondo quanto riportato quest’oggi da Qs, avrebbe individuato in Jeremie Boga dell’Atalanta il sostituto idea. Il quotidiano quest’oggi però sottolinea un aspetto importante, che potrebbe influenzare eccome la trattativa tra i due club: l’Atalanta per l’ivoriano infatti chiede la bellezza di 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe far saltare il banco. La Fiorentina difficilmente adesso sarà pronta per sborsare una cifra simile per il giocatore, e nel frattempo dietro i viola scalpitano almeno un paio di club di Premier League e Ligue 1: Leicester e Marsiglia fanno sul serio per Boga, che farà adesso la Fiorentina?