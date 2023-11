Continuano a tenere banco le condizioni di Lucas Beltran in casa Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Milan. L'argentino è tornato ad allenarsi in gruppo negli scorsi giorni dopo la brutta botta al costato subita contro la Juventus. Tuttavia, si legge su La Nazione, l'ex River sente ancora dolore ed è probabile che a San Siro scenda in campo dal 1' Nzola al suo posto.