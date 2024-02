Fiorentina, le condizioni di Arthur preoccupano ancora. Svelato il possibile rientro

Arthur è stato una delle grandi rivelazioni messe in mostra dalla Fiorentina nel corso di questa stagione. Arrivato in prestito dalla Juventus dopo due stagioni difficilissime, il brasiliano ha immediatamente preso in mano le chiavi del centrocampo e si è imposto come uno dei migliori registi presenti nel nostro campionato. Un rendimento confermato dai risultati della Fiorentina che, quando Arthur è in campo, gioca sempre con maggiore facilità rispetto a quando in mediana ci sono altri interpreti. In questo momento, però, le condizioni fisiche del brasiliano stanno tenendo in apprensione Firenze e, soprattutto, Vincenzo Italiano, che sa che dover rinunciare al proprio uomo di fiducia significa perdere molto in termini di qualità.



ACCIACCATO - Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina spiega come Arthur non sia ancora al meglio fisicamente. Tenuto fuori dai convocati nella sfida di Lecce (ufficialmente per un affaticamento al flessore), l'ex Barcellona viaggia verso il forfait anche per la sfida contro il Frosinone in campionato. La speranza è quella di averlo a disposizione per la gara del Dall'Ara fissata per mercoledì prossimo.