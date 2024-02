Fiorentina, le condizioni di Martinez Quarta in vista del Torino

Aveva già dato forfait per la gara con la Lazio, adesso rischia di alzare bandiera bianca anche per la sfida contro il Torino che si giocherà sabato prossimo. Stiamo parlando del difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta le cui condizioni sono da monitorare in vista della partita contro i granata. Il ragazzo era stato infatti ricoverato in ospedale nei giorni scorsi per una colica renale e ha passato alcune ore sotto il controllo dei medici per far sì che tutto si risolvesse per il meglio. Quarta è stato recentemente dimesso dalla struttura ospedaliera ma le sue condizioni non sono ancora ottimali.



DI NUOVO OUT - Secondo quanto si apprende da un lancio dell'Ansa, Martinez Quarta, insieme a Kouamé ancora alle prese con i postumi della malaria, salterà certamente la trasferta torinese. Spazio, dunque, di nuovo a Milenkovic e Ranieri al centro della difesa nella gara contro Ivan Juric.