L'attacco della Fiorentina è in crisi, giusto provare e guardare chi e cosa cambiare. Due le mosse a disposizione di Pioli per sostituire Simeone: Mirallas e Vlahovic. Contro il Frosinone o dopo la sosta - scrive La Nazione - si potrebbe rivedere il belga come centravanti titolare, oppure il giovanissimo serbo. Con un occhio a gennaio, perché Corvino e Freitas potrebbero muoversi sul mercato per trovare un’alternativa reale al Cholito, togliendo così pressione Vlahovic ed evitando di snaturare Mirallas.