positivo nella costruzione dal basso. Incolpevole sui golnon è in formissima, lo si vede soprattutto dalle tante imprecisioni in fase offensiva. E Banda lo mette a più riprese in difficoltà. Kayode a oggi sembra un concorrente estremamente credibile.: si conferma uno dei capitani di questa Fiorentina per costanza di rendimento. Il crollo della viola non dipende certamente da lui.buttato nel mezzo nonostante le insistenti voci di mercato. Difende con ordine e personalità fino al gol del pari dove si fa bucare alle spalle.partita abbastanza attenta per 70 minuti. Ma è colpevole dell’imbucata che porta al pari degli ospiti.è in grande fiducia, oltre che in ottima forma fisica. Suo l’assist per Duncan dopo un movimento da mezzala pura. Tende però un po’ a specchiarsi, perde il pallone che porta al gol di rafia. Italiano gli risparmia gli ultimi venti minuti, servirà al massimo della forma per il Rapid Vienna.: prova a dare la scossa, avrebbe sui piedi anche il pallone del 3 a 2simbolo di un primo tempo perfetto della Fiorentina. Gioca a tutto campo dominando la mediana, segna, mette a segno un assist e colpisce anche un palo. Cala nella ripresa, ha anche lui sulla coscienza il gol del pari.è un po’ come il prezzemolo, lo si trova ovunque nel primo tempo. E di testa è una sentenza. Affonda coi compagni nella ripresain flessione rispetto alla serata di Genova. Manca la sua qualità in rifinitura.l’anello debole del reparto avanzato. Propositivo per atteggiamento, ma non azzecca una giocata, e col passare dei minuti s’intestardisce. Esco con qualche mugugno.prova a dare vivacità ad una squadra stanca senza però grande successolotta come un gladiatore in mezzo ai centrali salentini, si muove bene e fa raccordo con centrocampo. Non sbaglia un pallone.: ingresso positivo. Serve a Mandragora un pallone che poteva valere i tre puntimedia aritmetica fra la Fiorentina da 7 del primo tempo e quella da 5 del secondo. La squadra scende in campo con il giusto approccio e mette subito il match in discesa. Il calo di rendimento è estremamente preoccupante. E forse serviva cambiare qualcosa non appena arrivate le prime avvisaglie. In Conference non potrà permettersi errori