Laesce sconfitta dallo stadiocontro la. La Viola gioca male nel primo tempo. Nella seconda frazione cresce, ma non basta per ottenere punti.: fino al 76’ la solita buona gara del portire della Viola. Poi però compie il brutto errore sull’angolo di Luis Alberto che porta al gol di Immobile.: fa quello che gli chiede Prandelli, perlopiù difendere, ma nel primo tempo soffre molto le avanzate di Acerbi. (: mette più in difficoltà la retroguardia biancoceleste).: non corre grandissimi rischi. Nel primo tempo soffre di più gli inserimenti di Luis Alberto, ma poi il suo rendimento cresce. (: entra in corsa e fa il suo).: pronti via si fa anticipare da Caicedo sull’1-0 biancoceleste. Dopodiché non compie grandi errori, ma quello iniziale rimane.: il difensore brasiliano si comporta bene, non rischia molto.: l’esterno sinistro della Viola è il peggiore dei suoi perché i due gol biancocelesti lo vedono protagonista in negativo. Sull’1-0 si fa sovrastare di testa da Lazzari, nettamente più basso. Sul 2-0 si perde Immobile sul secondo palo.: il mediano marocchino come al solito lotta dal 1’ al 90’. E’ uno dei calciatori sui quali Prandelli può puntare in ogni momento.: prestazione senza grandi spunti per l’ex Milan. Non riesce a mai ad impensierire il centrocampo avversario. (Al 73’ Kouamé 5,5: Prandelli gli dà un’occasione, ma l’ex Genoa non la sfrutta).: il numero 10 è uno dei pochi a salvarsi per la Fiorentina. Al 78’ sfiora il gol, ma Milinkovic gli strozza l’urlo sulla linea.: primo tempo incolore per il fuoriclasse della Viola, probabilmente condizionato da alcuni fastidi che aveva prima del fischio d’inizio. Al 39’ è costretto a uscire dopo un contrasto con Caicedo. (: la qualità c’è, ma non è mai pericoloso. Incompiuto).: l’attaccante serbo continua ad avere rarissime occasioni da gol, serve maggiore mole di gioco. Dal dischetto però è un cecchino.: la sua Fiorentina continua a creare poco in fase offensiva. Nella seconda frazione di gioco chiude la Lazio nella sua metà campo, ma nell’arco dei 90 minuti non basta un solo tempo. Viola ancora in ampia zona retrocessione.