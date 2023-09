: subito reattivo su Zappacosta in avvio. Ha qualche colpa sul secondo gol ospite.meno propositivo rispetto ai suoi standard, tutto sommato tiene bottaun po' indeciso nelle prime fasi. Sale con l'avanzare del match e chiude con personalità quando l'Atalanta prova il forcing nel finale.primo tempo monumentale. Sempre puntuale dietro, esiziale in stacco di testa quando trova il vantaggio. E stavolta non si distrae maiparte maluccio, stringe in ritardo sul vantaggio nerazzurro. Da lì in poi pare perdere coraggio, non tenta mai la giocata: inizio un po’ stentato, fatica a trovar spazio in mezzo ai mediani orobici. Cresce con l’avanzare della gara, chirurgico l’assist per il testone di Quarta. E da lì in poi regge tutto il centrocampo.bello rivederlo in campo dopo l’inizio di stagione difficilelascia troppo solo Koopmeiners in occasione dell’1 a 0. Gara abbastanza anonima, cerca il tiro da fuori quando può.mette ordine quando la squadra ne ha più bisogno, e forse non è un caso che la viola trovi la vittoria dopo il suo ingressoperde un paio di palloni non da lui nella prima mezz’ora, ma come sempre è dicisivo nei momenti cruciali. Sua la torre per il gol capolavoro di Bonaventura. Esce stanco.si vede che ha gamba ed è in fiducia. Lotta su tutti i palloni, fa salire la squadra, dà profondità. Il gol vittoria è la ciliegina su un ingresso perfetto: soffre la grande fisicità della mediana atalantina, ma quando gli viene lasciato spazio non lascia scampo. Deve gestire le energie, ma il gol è la solita dose di magiaaltra gara difficile in cui gli riesce poco rispetto alle possibilità che avrebbe. Impegna Carnesecchi nel secondo tempo, ma è probabilmente l’unico squillo di una serata opacada quando è arrivato in viola non è praticamente mai riuscito a calciare in porta. I centrali atalantini lo contengono con relativa facilità.dà il ‘la’ all’azione che vale i tre puntisorprende un po’ tutti bittando dentro Martinez Quarta e lasciando fuori Arthur. La Fiorentina impatta male con la partita ma cresce via via e non si scoraggia quando l’Atalanta sembra averne di più. Chirurgico, come sempre, nei cambi, e il subentrato Kouamé gli regala tre punti pesantissimi.