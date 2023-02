Terracciano 5: decisamente rivedibile sulla rete di Cambiaghi. Poi l’Empoli non si rivede più. Ma l’errore pesa come un macigno

Venuti 5,5: costringe Terracciano agli straordinari dopo un’ingenuità al 26’. Prova complessivamente onesta in fase di non possesso, ma l’apporto in avanti è nullo. Dal 46’ Dodò 6,5: entra bene. Il gol di Cabral arriva dopo una sgroppata delle sue. Difficile capire perché gli sia stato preferito Venuti

Quarta 6,5: Bandinelli gli nega la rete salvando sulla linea la sua zuccata vincente, anticipa per una frazione di secondo Luperto pronto a buttarla dentro. Non gli si può chiedere di più.

Milenkovic 6: primo tempo attento, l’Empoli si rende pericoloso solo in contropiede e risponde sempre presente. Esce per infortunio. Dal 39’ Igor 6: dal suo ingresso l’Empoli spinge molto meno. Fa il suo

Terzic 5: prima frazione al limite del disastroso, seconda leggermente meglio, ma non sfonda mai

Mandragora 6: suo il primo squillo del match, poi qualche giocata di qualità e qualche conclusione dalla distanza. Onesto

Amrabat 5: lotta in mezzo al campo ma il pallone perso da cui origina il vantaggio azzurro grida vendetta. Qualche sventagliata in verticale, poco altro. Dal 70’ Bonaventura 6: la sensazione è che la Fiorentina non possa fare a meno di lui. Imbecca Dodò in occasione del pari

Barak 6: lavora facendo raccordo fra i reparti. Non sempre ci riesce, ma ha il merito di provarci

Gonzalez 6: prova gagliarda, sfiora il pari di testa, prova a sfondare in progressione, ma appare stanco. Per far male all’Empoli questo pomeriggio serviva ben altro.

Jovic 5: la prova sontuosa di Conference sembra già un lontano ricordo. Parte anche bene, ma col passare dei minuti resta ingabbiato dal duo Isamjli Luperto che lo anticipano puntualmente. Dal 70’ Cabral 7: entra, fa a sportellate, segna. E un attaccante deve fare poco altro. Vicario gli nega la doppietta

Saponara 6: il clima derby lo accende, ma dopo 20’ minuti di buon livello esce dal vivo del gioco, non che sia l’unico. Dal 46’ Ikoné 6: l’impatto col match non è dei peggiori, ma sono evidenti le difficoltà nel trovare la porta

All. Italiano 5,5: ormai pare evidente che ci sia una Fiorentina di Coppa ed una di campionato. I viola tengono in mano il pallino del gioco per tutta la partita, ma per vedere la prima conclusione pericolosa bisogna attendere gli ultimi 10 minuti. Cabral lo toglie da una situazione bollente