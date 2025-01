Fiorentina, le pagelle di CM: Adli stordisce la Lazio, Beltran completa l’opera

Getty Images

Lazio – Fiorentina 1-2pressoché inoperoso per tutto il primo tempo. Nella ripresa è decisivo con un paio di interventi.Pellegrini non riesce minimamente a tenerlo nell’1vs1. Perfetto l’assist per il gol del raddoppio. (da 31’s.t.chiude gli spazi agli inserimenti a rimorchio di Dia e Dele-Bashiru. Bene anche nel gioco aereo sui calci da fermo.concede poco a Castellanos. Gioca sugli anticipi e non si fa mai sorprendere dai tentativi di imbucata avversari.: i suoi tagli in verticale fanno male alla Lazio. Con uno dei suoi inserimenti a sinistra serve l’assist dell’1-0.

: stordisce la Lazio con il suo gol inziale. In mezzo al campo mette tutta la grinta e la cattivera che erano mancate alla squadra in quest’ultimo periodo. (dal 17’s.t.si fa valere nel concitato finale di gara)funziona il suo schermo davanti alla difesa. Prezioso anche il suo lavoro di raccordo sulle ripartenze in velocità.col pressing preventivo mette in crisi la manovra biancoceleste. Sfortunato a colpire il palo in rovesciata nel primo tempo. (dal 31’s.toltre il gol, tanta sostanza lì davanti. Offre sempre soluzioni per creare pericoli contro una difesa che non trova il modo di prendergli le misure.

col dente avvelenato contro la squadra dove è cresciuto. Fa valere i suoi muscoli e non concede nulla sul suo lato. (dal 40’il meno incisivo stasera. Fa a sportellate con la difesa della Lazio, ma crea poco.All.: vittoria di carattere. Segnale importante dai suoi uomini. Bravo a gestire bene con i cambi un secondo tempo complicato.