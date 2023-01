Fiorentina-Sampdoria 1-0: Il portiere di proprietà dell’Atalanta questa sera passa una serata tutto sommato tranquilla anche se nel secondo tempo rischia l’ennesima papera su calcio d angolo, ancora una volta troppo incerto.: Partita dai due volti quella del brasiliano che nel primo tempo spinge molto mentre nella ripresa predilige compiti di copertura. Se in fase difensiva la prestazione è sufficiente, in fase di costruzioni il suo apporto è quasi nulla. Deve ancora trovare il giusto feeling col compagno di fascia Ikone.: Altra buona prestazione del centrocampista argentino che si dimostra nuovamente tra i più positivi del reparto difensivo. Complice anche la scarso peso offensivo degli ospiti passa una serata tutto sommato tranquilla. Italiano lo toglie dopo una botta per non rischiare niente in vista della Roma. (dal 25’ st: entra per permettere all’argentino di rifiatare dopo la botta al ginocchio difendendo il risultato nei minuti finali): Il giovane centrale è mandato in campo da Italiano per far rifiatare Milenkovic ed Igor in vista di domenica: il numero 4 gioca una partita attenta senza troppi rischi. Esame superato: In molti si lamentano del fatto che il club abbia aperto ad un suo trasferimento al Bologna: il serbo anche oggi si dimostra tra i più propositivi e non fa sentire la mancanza di Capitan Biraghi. Attento in difesa e utile in fase propositiva. (dal 38’stIl marocchino torna d titolare dopo il fantastico mondiale con il Marocco, e mette minuti preziosi nelle gambe. Il cartellino giallo nel primo tempo sicuramente lo limita molto. Rischia moltissimo nel secondo tempo quando di petto prova a servire Gollini. (dal 32’st: Nel primo tempo si dimostra all’altezza del ruolo dimostrandosi un muro davanti alla difesa: mandandolo in campo Italiano prova a togliere compiti di interdizione ad Amrabat. Prezioso anche nella ripresa quando la Samp prova l’arrembaggio finale.: Nel primo tempo assieme ad Ikone è l’unico ad inventarsi qualcosa: i primi 45 minuti sono un mix di strappi e dribbling. Nella ripresa il francese però cala vistosamente, e non è la prima volta in questo 2023. Campanello d’allarme?: Schierato alle spalle di Jovic sin dai primi minuti si inserisce quasi sistematicamente. Il gol del vantaggio, il quinto in dodici presenze stagionali, permette alla Fiorentina di passare il turno senza troppe apprensioni. (dal 38’st: Tra i più pimpanti del primo tempo anche se come al solito manca spesso di precisione negli ultimi metri. Nella ripresa è fondamentale per far salire la squadra, oltre che per conquistare almeno una dozzina di punizioni.: fino al 39’ non tocca un pallone poi alla prima occasione super Contini in scioltezza e solo il Var, inspiegabilmente, gli nega la prima gioia di questo 2023. Se ne mangia un altro nei minuti di recupero. Nel secondo tempo sparisce (dal 25’st: l’argentino entra in campo per tenere il pallone e far salire la squadra nei minuti finali. Fa espellere Murillo): Anche quest’oggi la formazione iniziale lascia qualche dubbio, ma la sua squadra è capace di raggiungere il massimo con il minimo sforzo. La sensazione è che il tecnico abbia già nei pensieri la delicata trasferta di domenica sera contro la Roma. Obiettivo comunque raggiunto.