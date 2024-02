Fiorentina, le pagelle di CM: Beltran cuce il gioco e finalizza, Faraoni provoca il rigore

Carlo Alberto Pazienza

Empoli-Fiorentina 1-1



Terracciano 6: spiazzato sul rigore, gestisce senza affanni i tiri che riceve,



Faraoni 5: si fa saltare da Cancellieri ed è costretto a strenderlo in area per impedire la conclusione da due passi.



(Dal 16’ st Kayode 6: si preoccupa principalmente della fase difensiva).



Milenkovic 6: il più pulito di tutto il pacchetto arretrato viola.



Quarta 5,5: meno preciso del solito nelle chiusure difensive.



Biraghi 5,5: poco incisivo al cross, soffre, e non poco, la velocità dei trequartisti azzurri.



(Dal 30’ st Parisi sv).



Duncan 5,5: grande sostanza in mezzo al campo ma anche qualche palla persa di troppo.



(Dal 16’ st Arthur 6: dà ordine al palleggio viola in mezzo al campo).



Mandragora 6,5: in mezzo a tanti passaggi azzeccati, libera in area Beltran per la conclusione che vale il vantaggio.



Sottil 5,5: punta l’avversario con coraggio, ma è poco concreto.



(Dal 28’ st Ikonè 6: ha poche occasioni per mettersi in mostra).



Beltran 7: regista offensivo e finalizzatore, Italiano sembra avergli finalmente trovato la posizione a lui più congeniale.



Nico Gonzalez 5,5: qualche spunto interessante nel primo tempo, si spegne lentamente fino a sparire nella ripresa.



Belotti 5: annullato completamente da Walukiewicz, si muove poco e i compagni lo trovano con il contagocce.



(Dal 28’ st Bonaventura 6: a tempo scaduta avrebbe l’occasione del gol vittoria, ma calcia debolmente a porta sguarnita).





All. Italiano 5,5: la sua squadra sembra un po’ in difficoltà a livello atletico, condizione che incide e evidentemente anche sulla lucità nelle scelte. Il gol arriva con l’Empoli in 10 e nel resto della gara riduce troppo poco per mettere paura ai cugini.