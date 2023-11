Miretti gli buca le mani e fa 1 a 0, la Juve non calcia praticamente più in porta.si fa sorprendere in occasione del vantaggio bianconero restando a metà strada. Cresce di condizione nella partita, ma l’errore è pesante.: ha più di qualche responsabilità sul gol subito. Gestisce col mestiere per tutto il resto della gara: tiene a bada senza troppi patemi Chiesa che non tocca un pallone.schierato sorprendentemente centravantimotore inesauribile sulla sinistra. Mette in mezzo un numero incalcolabile di cross, purtroppo per lui mai capitalizzatimetronomo del centrocampo viola, non sbaglia un passaggio e non perde un pallone. Italiano lo toglie per il forcing finale: gara senza fiammate, smista palloni e si inserisce quando può: duella ad altissima velocità con Kostic. È l’unico ad impegnare Szczesny nella prima mezz’ora tenendosi sulle spalle l’attacco. Cala un po’ nella ripresala sua posizione fra le linee dà fastidio alla Juve. Si spegne un po’ strada facendo.cerca spesso la conclusione dalla distanza, si abbassa gli ultimi minuti andando a lavorare in regiaschierato da Italiano per sfruttarne il fisico e la facilità di corsa. Gioca un’ora un po’ confusionaria in cui riesce ad arrivare alla conclusione in un paio di occasioni, ma poco altro.: subito una sgroppata a mille all’ora sulla sinistra. Ingresso discreto: prima frazione difficile, cerca di dare profondità ma tende a rimanere ingabbiato belle maglie della difesa ospite. Lotta, ma compiccia veramente poco.: i centrali della Juve gli banchettano in testa.: la Juve si presenta a Firenze da seconda in classifica e non vede palla. La squadra macina gioco con pazienza e costanza restando sempre in proiezione offensiva. Paga carissima un’ingenuità della sua retroguardia e la mancanza, ormai assodata, di un terminale offensivo che capitalizzi l’enorme mole di gioco creata. Fa quel che può coi cambi, ma Nzola è sempre più oggetto misterioso. Stasera non gli si può imputare nulla