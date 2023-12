riscatta immediatamente la follia iniziale con un doppio intervento prodigioso sul penalty. Si ripete in almeno altre 2-3 occasioni. Salvificofa inizialmente fatica a tenere Lazovic da quella parte, poi prende le misure e trova anche fiducia per spingere. Passettino in avanti rispetto a Budapest verso il ritrovamento della condizione.fa da regista arretrato, ma gli attaccanti scaligeri gli fanno ballare la rumba, per fortuna la precisione non è il loro forte.costretto agli straordinari da un Quarta disattento. Conferma il buon momento chiudendo gli spazi con personalitàanche lui soffre tanto la spinta di Ngonge da quella parte che spesso lo fa secco con relativa facilità. Anche lui ritrova ordine col passare dei minutipartita anonima. Tocca un discreto numero di palloni, li smista tutti in orizzontale. Dal 46’ Arthur 6: come sempre, la Fiorentina gira meglio quando in campo c’è luitanto lavoro sporco, anche se con alterne fortune. Sfiora un clamoroso gol in sforbiciata ma Montipò gli dice di no.ennesima partita di estrema pochezza. Non riesce mai a trovare lo spunto giusto nonostante i tanti palloni che gli passano fra i piedi. Ha il merito di mettere lo zampino sul gol di Beltran, episodio che lo salva da un’insufficienza pienaparte malissimo nella posizione di trequartista, non riesce a trovare spazio e ad essere incisivo. Poi Italiano cambia le carte in tavola a all’intervallo e lo fa avanzare. Trova un gol pesantissimo in una ripresa in crescitaprende palla sulla fascia, la tocca più volte, punta l’uomo, la perde. Così per tutta la prima frazione dove sfonda col contagocce a sinistra. Ha l’alibi di un piccolo dolore al flessore, ma la gara resta opaca.mette pressione alla retroguardia con i suoi inserimenti e le sue giocate di testa. Sempre utile dalla panchinanon calciare quando sei in campo aperto 1 contro 1 col portiere è francamente imperdonabile. 45 minuti di fatica.così così, si muove bene ma la condizione ottimale pare ancora lontanala Fiorentina fallisce clamorosamente l’esperimento della doppia punta tanto invocato dalla piazza dal 1’. Lascia coraggiosamente tre interpreti negli spogliatoi e la partita decolla. Trova tre punti di titanio quando probabilmente non avrebbe meritato, ma il gruppo continua a dimostrare carattere e, soprattutto, massima fiducia in lui.