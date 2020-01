Bologna-Fiorentina: 1-1



Dragowski 5.5: pochi sussulti per lui ma oggi sembra più impacciato del solito. Nella ripresa si riscatta con interventi importanti salvo subire gol nel finale di gara.



Milenkovic 6.5: l'irruenza non l'abbandona mai ma anche oggi ha dimostrato la sua solidità con poche sbavature.



Pezzella 6: come i compagni di reparto molto attento fino al fallo ingenuo e inutile su Santander, da cui nasce l'altra perla di giornata all'ultimo secondo.



Caceres 6: dalla sua parte agisce Orsolini che in un paio di occasioni gli ricorda di cosa è capace. Buona copertura.



Lirola 6: parte bene poi si spegne, i suoi decidono di spingere maggiormente dalla parte opposta.



Benassi 7: torna titolare e si fa notare in una prodezza straordinaria, Iachini capisce che uno come lui non può stare a guardare e viene premiato.



Pulgar 6: partita da ex, torna nella sua posizione preferita e si vede. Ordinato e preciso ma oggi particolarmente falloso.



Castrovilli 5.5: un po' spento in questo derby, sempre rapido nel ripartire ma poco incisivo.



(dal 45’ s.t. Ceccherini: s.v.).



Dalbert 6: Orsolini non sempre si ricorda di tornare e lui ne approfitta, spinge molto ma dovrebbe migliorare in precisione. Strappa la sufficienza.



(dal 37’ Venuti: s.v.).



Chiesa 6: un tiro e poco altro ma ogni volta che tocca palla crea apprensione e calamita l'attenzione degli avversari. Occasione clamorosa gettata al vento.



Vlahovic 5: mai realmente in partita, i suoi cercano di giocare sulle ripartenze ma lui si nasconde.



(dal 22’ s.t. Boateng 5.5: entra per gestire il vantaggio, l'impatto sul match è minimo.)





All. Iachini 6: prima panchina per lui e un cambio nella formazione titolare che si dimostra subito azzeccato. Rimane il rammarico per il pareggio subito all’ultimo minuto.