si gode il bello spettacolo messo in scena dai compagni da una postazione d'eccezione. Inoperoso fino all'84' (quando nega a Retegui l'unica gioia di serata) e incolpevole anche in occasione del centro genoano.debutto pazzesco per il giovane esterno neocampione d'Europa che gioca con la freschezza del teenager e la tranquillità del veterano. Dispensa colpi da fenomeno, come un taconazo in stile Redondo che manda in bambola la difesa genoana. Italiano gongola, Spalletti prende appunti.(dal 36' stserata pressoché inoperosa per il centrale serbo che può concedersi il lusso anche di qualche sortita offensiva.l'unico brivido di una gara per lui da sbadigli glielo mettono i tifosi rossoblù che per poco non lo centrano in pieno con un razzo lanciato dalla Nord.ara la fascia di sinistra lasciando la polvere a Hefti. Apre le marcature e poi fornisce l'assist del 3-0 a Gonzalez. Idolo dei fantacalcisti.c'era una volta il giocatore abulico e spaesato della Juventus. C'era una volta e ora non c'è più. Perché quello che scende in campo con i gigliati è tutto l'esatto opposto: coraggioso, puntuale e onnipresente.distrugge e costruisce, lavorando alla perfezione in entrambe le fasi. E trova pure lo spunto per lasciare il segno sul tabellino. Universale.(dal 36'lesto come una faina in un pollaio, danza tra le linee e al momento giusto affonda i denti sulla preda, griffando il raddoppio. Disegna un assist da play-station per Mandragora. Faro senza età.(43' stla firma sul 2-0 è di Bonaventura ma il merito è tutto della sua serpentina e del seguente tiro respinto dal palo. Si rifà prima del riposo con la zuccata che vale il terzo gol. Poi tira il fiato.(dal 27'venti minuti senza squilli a risultato ormai in cassaforte)aiuta Biraghi a fare terra bruciata a sinistra. Piromane.è alla prima gara in viola ma non se ne accorge nessuno, dal momento che sembra essere sempre stato parte integrante di questa squadra. Fornisce a Biraghi l'assist che sblocca l'incontro, poi svaria per tutto il fronte offensivo. Boa.(dal 36' stun paio di belli scambi con il connazionale e quasi coetaneo Infantino che lasciano ben sperare).un debutto perfetto. Incamera tre punti al termine di una sfida senza storia che la sua Fiorentina domina dal primo all'ultimo minuto senza neppure accontentarsi del risultato quando lo stesso appare ormai acquisito. E il lancio di Kadoye può essere una di quelle intuizioni destinate a lasciare un segno profondo.