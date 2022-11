Sampdoria - FIORENTINA 0-2: Nel primo tempo l’unico rischio che si prende è quando a pochi minuti dall’intervallo rischia di prendere il pallone con le mani fuori dall’area di rigore. Nella ripresa tocca più palloni con i piedi che con le mani: giornata tutto sommato tranquilla.: ottima sortita offensiva dopo pochi minuti che porta al vantaggio viola, poi cala nettamente. Soffre molto Augello nel primo tempo ma nella ripresa prendere le misure e gestisce bene le offensive dei padroni di casa.: Visto che la Samp dalle sue parti crea veramente poco il centrale decide di chiudere la partita mettendo a segno il secondo gol consecutivo in campionato. Dopo qualche settimana di appannamento oggi il serbo giganteggia, complice forse anche un attacco blucerchiato non proprio irresistibile.: Prova di grande sostanza per l'argentino che ingabbia bene Caputo e Montevago, a parte per un episodio in cui l'ex Sassuolo gli sfugge.Anche oggi sbaglia una dozzina di cross, ma la prova è comunque positiva. Spinge molto e si difende senza affanni.: Italiano gli affida le chiavi del centrocampo preferendolo ad Amrabat nella sua personale partita da ex. Il ghanese c mette il consueto dinamismo, ma non è preciso ad impostare da regista: dimostra di esser più utile in fase di interdizione che in quella di costruzione. (dal 21’st: mezz’ora ad alta intensità in cui sbaglia veramente poco): Prima frazione di gara tutto sommato sufficiente, anche se si rivela non proprio impeccabile in fase di possesso palla. Cresce nella seconda frazione quando i viola giocano più sciolti, seguendo i ritmi che detta soprattutto Bonaventura. (dal 38’st: partito bene poi spento dopo il gol sbagliato da Kouame: fa tutto bene, saltando praticamente tutta la difesa, per poi servire l’ivoriano che sbaglia clamorosamente a pochi passi dalla linea di porta.Dopo alcune prestazioni sottotono il classe ’89 torna in cattedra e disegna calcio. E’ bravissimo a seguire e a concludere a rete in occasione dell’azione del gol vantaggio. Anche nella ripresa è fondamentale per trovare il raddoppio e portare a casa i 3 punti.: Sempre il più pimpante dell’attacco, l’attaccante entra in ogni azione offensifa della Fiorentina. Si mangia un gol clamoroso in chiusura di primo tempo che gli abbassa di mezza unità il voto finale: chiudere la partita in quel momento avrebbe potuto permettere di affrontare il secondo tempo in modo totalmente diverso. (dal 38’st.: Nel primo tempo si fa vedere soltanto quando a pochi minuti dall’intervallo si è scontrato con Amione, causando la sostituzione del blucerchiato. Con appena 5 palloni toccati nel primo tempo il serbo resta negli spogliatoio nell’intervallo. (dal 1’pt.: Si dà molto da fare sin dal suo ingresso in campo con sponde e appoggi per i compagni. Dimostra di vivere un periodo di rinnovata fiducia. Gli manca solo il goal oggi.)All.: Dopo la vittoria di Spezia il mister aveva chiesto continuità di risultati e la squadra lo ha accontentato. È chiaro che la Sampdoria è una squadra in evidente crisi, ma i viola oggi non sbagliano niente indirizzando la partita già nei primi 5 minuti. Bravo a non indugiare nei cambi, Jovic era da togliere subito, anche se nel finale avrebbe potuto dare spazio a qualche giovane.