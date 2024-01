Fiorentina, le pagelle di CM: Bonaventura non c’è, sbaglia anche un rigore

Luca Bedogni

Sassuolo-Fiorentina 1-0





Terracciano 5,5: freddato da Pinamonti al nono, graziato due volte dal Var.



Kayode 5: si riguardi l’infilata che prende nell’azione del gol. Male sul filtrante di Henrique per Pedersen.



Milenkovic 5,5: sfiora il gol di testa, ma dietro balla con Quarta. E Pinamonti li castiga.



Quarta 6: sufficienza per il gol annullato. Tuttavia regala brividi anche in difesa, quando c’è da marcare…



Biraghi 5,5: uscito Berardi si distende e prova a mettere qualche cross. Serata non proprio dritta, come quella aperturaccia nel primo tempo.



Arthur 5,5: regia alla camomilla. Non pervenuto sul piattone di Pinamonti.



(52’ Beltran 6,5: è il cambio che innesca il forcing viola. Però non la butta dentro neanche lui).



Mandragora 5,5: riesce a fare ammonire Henrique, ma la copertura della difesa sul rimorchio di Pinamonti non c’è, questo vale anche per lui.



(52’ Duncan 6,5: assieme a Beltran prova a ad alzare i giri a una Fiorentina poco incisiva)



Ikoné 6: un po’ meglio di Laurienté del Sassuolo, bella la conclusione da fuori nella ripresa, però da lui ci si aspetta sempre di più.



Bonaventura 5: al piccolo trotto e senza lampi di genio. Sbaglia perfino il rigore del possibile pareggio.



(80’ Barak sv)



Brekalo 5: un altro che si è visto veramente poco, neutralizzato com’era da Toljan.



(73’ Parisi sv)



Nzola 5: fa fare un figurone alla difesa del Sassuolo. E abbiamo detto tutto.





All. Italiano 5,5: azzecca i cambi, forse non la formazione. Difesa e centrocampo da rivedere nell’azione del gol subito, ma soprattutto poca concretezza nella metà campo avversaria.