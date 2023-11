provvidenziale quando salva tutto su una frittata dei suoi centrali in chiusura di primo tempo. Si ripete in almeno altre due occasioni. Decisivo: ingenuo nel procurare il rigore che vale il pari ospite, timoroso quando deve spingere, in difficoltà quando lo puntano. Male. Dal 46’: prima a destra, poi a sinistra. Il Bologna difficilmente sfonda dalla sua partedà l’impressione di non essere concentratissimo in alcune occasioni. Se la cava col mestiere: fa a sportellate con uno Zirkzee che gli crea qualche grattacapo. Cresce di condizione quando c’è da difendere con a oltranza: tiene a bada Orsolini senza particolari patemi. Lo si vede meno frequentemente cercare il fondo, ma la gara resta positiva. Chiude a destra. Dall’83’ Comuzzo SV: partita da tuttocampista. Lavora una miriade di palloni, ripiega sempre con puntualità quando il Bologna riparte in velocità. Dal 78’ Lopez SVtimido. Dà equilibrio alla squadra ma lo si vede complessivamente pocoparte col freno tirato, perdendo un paio di palloni non da lui. Poi si carica la squadra sulle spalle e si conferma un cecchino dal dischettorifiorisce con una perla delle sue nel momento più buio, fa impazzire il Franchi con una veronica da circo all’ora di gioco e aggiunge sempre qualità alla manovra. Poetico. Dal 90’+2meglio da centravanti che da ala. Dà profondità, sgomita in mezzo ai mastini rossoblù. Non calcia mai, ma sull’atteggiamento è sempre ineccepibilemedesimo sparito della partita in Serbia. Giocata vincente che vale il gol in avvio, poi mezz’ora di desolazione tecnica. Giocatore totalmente da ritrovare.: si procura un rigore ad una manciata di secondi dal suo ingresso. Dà grande mano quando c’è da soffrire, buon ingresso: la squadra è tutt’altro che in salute, e non da oggi. Imposta una Fiorentina più attenta ben conscio della forza e dell’entusiasmo con cui il Bologna arriva a Firenze. Gli episodi gli danno una mano, ma capisce il momento e rallenta i ritmi quando gli ospiti si fanno più arrembanti. Salva capra e cavoli, in un periodo come questo è per la Fiorentina è oro.