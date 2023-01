Fiorentina-Sassuolo 2-1: Il portiere gigliato oggi è quasi insuperabile. Salva i suoi al 18’ del primo tempo su frattesi, dopo un clamoroso errore di Duncan. Si ripete poco più tardi anche su Pinamonti, riuscendo a bloccare il pallone prima che l’attaccante possa saltarlo. Manda in apprensione tutti dopo pochi minuti della ripresa per una botta ricevuta da Milenkovic, ma al fischio finale se la Fiorentina non pere è anche merito suo.: Mandato in campo da Italiano contro ogni probabilità, il terzino destro questa volta svolge correttamente ogni compito dato lui dal tecnico (dal 8’st: ingresso in campo disastroso, è suo il colpo di mano che regala il rigore del pareggio al Sassuolo): Dopo pochi minuti fa capire a Pinamonti che non sarà una serata facile, sul successivo intervento Manganiello gli sventola il giallo in faccia e questo lo condizionerà per tutta la partita. Nonostante questo il serbo nel secondo tempo tiene alta la difesa, permettendo agli attaccanti di ricevere più palloni.: Con Bianco in cabina di regia il brasiliano si accolla molti compiti in fase di impostazione e, nonostante Dionisi lo sappia, riesce a portare a termine il ruolo senza troppe apprensioni. In fase difensiva un muro assieme al compagno di reparto.Il terzino sinistro offre una buona prestazione spingenedo per 70 minuti senza sosta. Dalla sua parte è dominio gigliato, anche se come sempre pecca di precisione negli ultimi metri di campo. A fine primo prende una botta all’anca che lo condiziona per il resto del match. (dal 31’ st: decisivo negli ultimi minuti quando, grazie ad un suo inserimento, riesce a conquistare il rigore. Decisivo): perde un pallone sanguinoso al 18 che poteva regalare il vantaggio agli ospiti. Viene salvato soltanto da un grande intervento di Terracciano. Da quel momento si sveglia e alza il ritmo del centrocampo gigliato. La domanda che tutti si pongono però è solo una: è possibile che Amrabat sia peggio di questa versione del ghanese? (dal 27’ st: ha l’occasione per sbloccare la partita di testa ma un super Consigli lo ferma a pochi passi dalla linea di porta. Glaciale in occasione del rigore che regala i 3 punti ai suoi): prestazione opaca del giovane centrocampista viola che, a differenza di quanto fatto con il Monza, questa volta questa volte non convince Italiano. Il tecnico lo toglie al 45 per dare un cambio di passo al proprio centrocampo. (dal 1’st: chiaramente non ci si poteva aspettare che fosse lui a svoltare la sfida, ma il suo ingresso cambia comunque l’inerzia della partita. Minuti preziosi): Il francese fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Oggi contro il Sassuolo, complice anche una buona prestazione di Rogerio, l’esterno si vede poche volte. Nella ripresa cala moltissimo uscendo quasi dal gioco.: Il centrocampista più anziano del gruppo si dimostra nuovamente il più completo e fondamentale per la squadra. In mezzo alle difficoltà della prima frazione di gioco, Bonaventura è l’unico che prova sempre a creare qualcosa. Grazie alla sua duttilità tattica nel secondo tempo Italiano lo sposta davanti alla difesa e anche li fa la differenza.: L’ivoriano sembra ancora un passo indietro rispetto al primo spezzone di campionato. Crea meno rispetto al solito, risultando spesso troppo impreciso; avrebbe anche l’occasione per cambiare la partita al 20’ del secondo tempo ma non prende clamorosamente la porta da pochi passi.: il brasiliano è in forma e lo si vede, svaria su tutto l’attacco creando sin dai primi minuti spazi per gli inserimenti dei compagni. Con lui però non fanno lo stesso e poche volte è realmente pericoloso. Costretto ad uscire a causa di un colpo alla caviglia nei minuti finali di primo tempo (dal 1’stcome spesso accade il suo ingresso cambia totalmente le geometrie offensive e, con l’uscita di Cabral, toglie punti di riferimento alla difesa neroverde. Il gol del vantaggio è cercato e pesantissimo): nuovamente, come successo con il Monza, spiazza tutti mandando in campo un undici titolare che in pochi si sarebbero aspettati. Il primo tempo della sua squadra palesa le nette lacune di alcuni giocatori ma nonostante questo non demorde e prova a cambiarla nella ripresa. Gli ingressi di Castrovilli e Saponara di fatto cambiano l'inerzia della partita, permettendo ai viola di portare a casa i tre punti.