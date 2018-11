non viene chiamato spesso in causa ma quando succede risponde presente con interventi tutt'altro che banali.lascia pochi spazi agli avversari, preciso e spesso vincente nei duello contro Palacio. Peccato per quel palo a metà secondo tempo.il gioco avversario lo agevola nel compito di marcare Santander, al quale disturba ogni ricezione di palla.l'esordio in maglia viola non gli pesa e si fa trovare pronto, i duelli con l’attacco rossoblù sono continui e riesce ad anticiparli con costanza.un po' timido rispetto al solito, in difesa si preoccupa di Orsolini ma in fase propositiva spinge poco.molto prezioso nel gioco, fa da collante tra i reparti mancando di un soffio l'eurogol.(dal 42’ s.t.).sempre abile nel fare ripartire l'azione, la velocità del gioco viola passa dai suoi piedi. Buona prestazione sotto una pioggia battente.non particolarmente brillante quest'oggi, svolge il suo compito senza particolari patemi ma manca il piglio giusto.come sempre il più ispirato, inventa e punge con le sue giocate rapide e precise.(dal 27’torna in campo dopo l’infortunio, dà come può il suo contributo).cerca di lavorare al meglio i palloni che riceve ma si trova spesso a giocare spalle alla porta, non propriamente la sua qualità migliore.svaria molto tra le linee nonostante giochi in posizione esterna e spesso trova lo spazio giusto, sfonda in un paio di occasioni lasciando Mattiello a rincorrerlo.(dal 34’la sua Fiorentina conferma la solidità difensiva mostrata e sembra poter arrivare alla rete in ogni momento. Manca forse un po' di concretezza e peso in zona gol.