: subisce quattro gol senza avere particolari colpe. E’ la difesa a fare acqua e il portiere viola si ritrova a dover raccogliere più volte il pallone dal fondo della propria rete.il terzino spagnolo della Fiorentina non riesce a entrare mai davvero in partita ed è in costante difficoltà contro gli avversari.quest’oggi è irriconoscibile il centrale della Fiorentina. E’ in grande difficoltà contro gli avversari e lascia buchi che non sono da lui.il difensore argentino quest’oggi è spesso in difficoltà: dopo pochi minuti dal calcio d’avvio rimedia un giallo per un fallo su Singo, poi si fa superare da Lukic nell’occasione del 2-0 granata.(Dall’1’ s.t.non fa certo meglio del compagno che sostituisce al centro della difesa)soffre la costante spinta di Singo sulla fascia destra. Si fa vedere raramente in fase offensiva anche se da un suo traversone arriva l’occasione più importante della Fiorentina nel corso di tutta la partita.è il più pericoloso della Fiorentina con un colpo di testa nel secondo tempo che Gemello devia in angolo. Per lunghi tratti però sparisce dalla partita: anche la sua prestazione è certamente insufficiente.: era stato il sogno di mercato del Torino un anno fa ma la trattativa con l’Arsenal non si concretizzò. In quello che sarebbe potuto essere il suo stadio non brilla affatto, anzi, la sua prestazione non è certo da ricordare.: lascia completamente solo Singo di colpire di testa permettendogli di portare facilmente in vantaggio il Torino. Prosegue la partita con una serie di errori quando ha la palla tra i piedi: è una giornata da dimenticare per lui.(Dal 28’ s.t.non tocca praticamente mai la palla fino al 31’ quando è autore dello scellerato retropassaggio che permette a Brekalo di involarsi verso la porta di Terracciano e segnare la rete del 3-0.(Dall’1’ s.t.qualche buono spunto a inizio secondo tempo poi, dopo la rete del 4-0 di Sanabria, finisce anche lui per eclissarsi): viene completamente annullato da Bremer. Il numero 9 della Fiorentina si vede solamente per una girata nel primo tempo con la palla che termina però docile tra le mani di Gemello.(Dal 28’ s.t.non si tira indietro e entra con voglia in partita)è il meno peggio della Fiorentina. Con la sua tecnica e la sua velocità creare qualche insidia alla difesa del Torino ma, soprattutto nel primo tempo, si trova a predicare nel deserto e non è supportato dai compagni come meriterebbe.(Dal 33’ s.t.: la sua Fiorentina non scende in campo. Dal primo all’ultimo minuto viene schiacciata dal Torino: il 2022 della squadra viola è iniziato nel modo peggiore in cui poteva iniziare.