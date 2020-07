In una serata orribile della Fiorentina, il portiere polacco si salva, mettendo almeno due pezze su conclusioni molto pericolose e ravvicinate del Sassuolo.: L’ultimo della difesa che ripone le armi, da vero capitano. Colpisce anche un palo, a testimonianza della serata sfortunata dei viola.: Soffre molto, non riuscendo a chiudere le folate dei neroverdi. La serata è complicata, e non fa niente per renderla più semplice.Soffre come tutta la Fiorentina, anche se cerca di difendersi con grinta e lotta.(Dal 18’ s.t.: Entra con la partita già ampiamente indirizzata e con il Sassuolo che smette di attaccare. Comunque non sfigura): Serata veramente complicata per il terzino spagnolo, che sulla sua corsia si trova il cliente scomodo Boga. Non riesce quasi mai a fermare l’esterno neroverde, risultando assente anche in fase di spinta.(Dal 5’ s.t.: Entra e la Fiorentina aumenta i giri, prima dello sciagurato errore di Castrovilli che chiude la partita. Segna il gol della bandiera, a testimonianza che una punta di ruolo serve eccome): Il suo momento di gloria inizia e finisce con la gara dell’Olimpico. Prestazione negativa, non ricopre il ruolo di mezzala e non è mai pericoloso, perdendo molti palloni pesanti.(Dal 30’ s.t.: SV)Dovrebbe essere il regista della Fiorentina, ma non riesce mai a tenere le redini nel gioco. Latita in interdizione, assente in costruzione, una serataccia: La peggior partita da quando veste la maglia della Fiorentina. Non ci sono molti altri aggettivi per descrivere la partita del numero 8, che prima regala un rigore, poi si addormenta per eccesso di presunzione in occasione del terzo gol. Serata da dimenticare il più in fretta possibile.(Dal 18’s.t.: Entra al posto della brutta controfigura di Castrovilli e gioca una partita fisica e cuore. Bel pallone che vale l’assist per Cutrone): Prima Traorè, poi Berardi, non cambia la serata del brasiliano, che soffre costantemente. Non aiuta mai sulla fascia, sbagliando molti palloni e perdendo spesso l’uomo.: Unico giocatore in questa Fiorentina brutta e spenta. Dai suoi piedi passano tutte le occasioni che la Fiorentina crea, ma è un predicatore nel deserto.(Dal 18’ s.t. Sottil 5.5: Entra per dare vivacità, ma la sua partita è incolore): Al terzo minuto ha una palla ghiottissima, trovandosi uno contro uno con Pegolo. Sbaglia malamente, e la sua partita non si riprende più. Impreciso, distratto e svogliato, serataccia.: Partita orribile della Fiorentina, che non ha idee di gioco né grinta. Iachini deve dare una svegliata a questa squadra, perché ci sono altre 9 partite da giocare.