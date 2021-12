Terracciano 5,5: brivido nel finale con una mancata presa che poteva davvero costare caro. Sul gol subito poteva sicuramente evitare di rischiare l'uscita.Venuti 6: si presta di più alla fase difensiva, con qualche affondo che però non trova sbocchi offensivi.(dal 25' s.t. Odriozola 6,5: ci mette tutto il suo fiato per prendersi la propria zona di competenza. Accorto anche in ripiegamento.)Milenkovic 6: qualche sbavatura sulle chiusure soprattutto nel primo tempo, dove sembra molto macchinoso e statico. Nella ripresa cala il ritmo degli avversari e va meglio.Igor 6: rischia tanto con dei passaggi in fase di ripartenza che quando intercettati hanno creato non pochi grattacapi ai suoi. Per fortuna riesce quasi sempre a recuperare con il proprio fisico.Terzic 6,5: molto meglio nella ripresa, quando trova più spazi per le giocate ed ha più tempo per cercare i compagni in area. Non a caso è suo l'assist per il gol di Castrovilli.Bonaventura 5,5: troppo lezioso nelle giocate tecniche, spesso poco utili. Nella trequarti avversaria poi sbaglia spesso la scelta dell'ultimo passaggio.(dal 1' s.t. Castrovilli 7,5: entra con grande voglia e dà quella presenza in più in area di rigore avversaria. Suo il gol importantissimo che porta in parità la gara su un colpo di testa dopo un inserimento al bacio.)Torreira 6,5: lotta a centrocampo con grande caparbietà, aiutando molto in fase difensiva.Duncan 6: sulla sua fascia sonnecchia un poco nel primo tempo, poi si accende, ma è impreciso in una serie di ultimi passaggi per Vlahovic che sicuramente poteva fare meglio.Nico Gonzalez 5,5: alti e bassi in un primo tempo praticamente in ombra, mentre nel secondo si riprende un poco. Poteva fare sicuramente meglio.Vlahovic 6,5: non trova il gol ma il sette in pagella è meritato, sia per la sua forza sia per la sua fame che trasmette ai propri compagni. Vero trascinatore della squadra.Sottil 5: il peggiore della squadra. Troppo impreciso e troppo fuori dal gioco.(dal 18' s.t. Saponara: s.v.dal 25' s.t. Callejon: s.v.)All. Italiano 6: i Viola entrano in partita solo nel secondo tempo, grazie ai campi giusti fatti al momento giusto. Rimane però da rivedere alcune scelte in partenza e soprattutto l'approccio.