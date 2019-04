Fiorentina-Bologna 0-0



Lafont 6: si affida ai pugni in più di una occasione, dimostrandosi attento nelle uscite. Al 41' pt mette una pezza sull'incursione di Orsolini sul secondo palo. Nel finale succede di tutto: esce alla disperata, da ultimo uomo, su Santander, che lo evita e serve il pallone, ma sul tiro a porta sguarnita di Orsolini torna in area e in traiettoria.



Milenkovic 6: gioca largo a destra e ha il compito di contenere un vivace Sansone.



Pezzella 6,5: leader della difesa, prende l'iniziativa varie volte in fase di palleggio. Montella lo utilizza 'alla Gonzalo Rodriguez'.



Ceccherini 6: preferito a Hugo, ha in consegna Palacio, che cerca spesso la profondità tra le linee.



Chiesa 6,5: al 5' pt è suo il primo tiro della gara. Cambia continuamente posizione e fascia, partendo esterno destro e finendo, talvolta, attaccante a sinistra. Una corsa incontenibile e quella passione di saper far male in contropiede. Nella ripresa, Montella lo avvicina alla porta. E cambia la Fiorentina, svegliando anche Muriel.



Dabo 6: Montella lo sceglie al posto di Benassi. Il burkinabé dialoga con Milenkovic e Chiesa, tiene il ruolo e, al 18' pt, trova Skorupski a respingere una conclusione sugli sviluppi di un calcio d'angolo.



Veretout 5,5: va troppe volte indietro, e anche gli spioventi a cercare gli attaccanti non sono il massimo. Gerson 5,5: la posizione è camaleontica, la prestazione in gran parte da buttare.



(dal 32' Benassi 6: il grande escluso per cercare il gol nell'ultimo quarto d'ora)



Biraghi 5,5: recapita pochi palloni sfruttabili all'indirizzo dei compagni. Più dedito alla fase difensiva, Orsolini pressa molto dalla sua parte.



Muriel 6,5: nel primo tempo non riesce a incidere, ma nella ripresa prova subito un tiro dei suoi, facendo la barba al palo. Al 19' st ha un'occasione ghiotta, ma calcia troppo addosso a Skorupski. Il fato gli volta le spalle al 34' st, quando un tiro-cross sbatte sul palo.



(dal 42' st Vlahovic s.v.: una manciata di minuti per il bomber che ha regalato la Coppa Italia Primavera alla Fiorentina)



Simeone 6: sfugge a Soriano in ripartenza, ma Skorupski lo mura. È in giornata e si vede: cerca spazi e spalleggia contro Danilo e Lyanco. Gli manca solo il gol.



(dall'11' st Mirallas 5,5: dona velocità e tecnica, ma finisce per essere troppo spesso fine a se stesso).



All. Montella 6: il ritorno a Firenze è marchiato da . Preferisce Ceccherini a Hugo e Dabo a Benassi, schierando un 4-4-2 pronto a cambiare nelle due fasi. Chiesa lontano dalla porta fa sentire la sua mancanza in attacco, e nel secondo tempo l'Aeroplanino cambia e passa a un puro 4-3-3. Una prestazione eclettica, qualche idea di calcio e ancora tanto da lavorare, ovviamente.