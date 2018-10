è sfortunato in occasione dell'autogol che consente al Torino di trovare la rete dell'1-1, prestazione comunque più che sufficiente per il portiere della Fiorentina che nel secondo tempo compie un mezzo miracolo su Falque.nel secondo tempo una sua chiusura è provvidenziale dopo un errore di Hugo che aveva lanciato in contropiede il Torino. Nella prima parte di gara fatica a contenere Aina, con il passare dei minuti riesce a prendere le misure al nigeriano.con i suoi interventi, risolve un paio di situazione potenzialmente pericolose per la Fiorentina. Bravo nel contenere Belotti che quest'oggi fatica, non poco, a trovare spazio nell'area di rigore viola.nel secondo tempo perde un pallone sula trequarti campo che potrebbe costare caro alla Fiorentina, per sua fortuna Milenkovic riesce a mettere una pezza e a fermare la ripartenza granata. Nel complesso la sua prestazione è buona.non lo si vede spingere molto sulla propria corsia, il numero 3 della Fiorentina quest'oggi è più che altro impegnato nel contenere De Silvelstri, compito che riesce a eseguire abbastanza bene.il gol dell'ex lo aveva segnato già lo scorso anno, nella prima da avversario del Torino. Quella volta la cornice era lo stadio Franchi, questa volta invece segna nel suo ex stadio. La rete arricchisce la sua buona prestazione.(dal s.t. 38'nel primo tempo non è il solito Veretout e a patirne è il gioco della Fiorentina ne risente. Non è un caso che la crescita dei viola nel secondo tempo coincida con quella personale del numero 17.è uno dei calciatori della Fiorentina che sembra essere maggiormente in difficoltà nel primo tempo, in mezzo al campo viene sovrastato dai calciatori del Torino e all'intervallo Pioli decide di richiamarlo in panchina.(dal s.t. 1'fa decisamente meglio del compagno che sostituisce)si accende a tratti ma quando lo fa per il Torino sono problemi. È il giocatore che più riesce a creare problemi ai difensori granata e si fa apprezzare anche per il grande aiuto che dà alla propria squadra in fase difensiva.non sempre riesce a essere nel vivo del gioco. Sia nel primo che nel secondo tempo è autore di alcuni spunti certamente interessanti, ma poi sparisce e non riesce a creare quei problemi alla retroguardia granata che crea ad esempio Chiesa.: si vede pochissimo nel primo tempo e quando ha la possibilità di lasciare il segno nel match, al 42', sbaglia l'imbucata per Mirallas che avrebbe potuto andare alla conclusione da ottima posizione.(dal s.t. 1'nel finale di partita ha l'occasione per segnare la rete del 2-1 viola ma davanti a sé trova un super Sirigu)le scelte iniziali, come quella di tenere fuori Simeone, si rivelano sbagliate. La Fiorentina per tutto il primo tempo è in netta difficoltà contro un Torino decisamente migliori, con le sostituzioni effettuate all'intervallo riesce a riaggiustare un po' le cose.