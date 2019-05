Empoli-Fiorentina 1-0

Lafont 6: non può nulla sul gol, tiene a galla i Viola con una bella parata su Di Lorenzo pochi minuti dopo.

Milenkovic 5: ha gravi responsabilità sul gol di Farias che costa la sconfitta alla sua squadra.

Vitor Hugo 6: si fa apprezzare per alcune chiusure fondamentali.

Pezzella 6: tiene bene sia Caputo che Farias.

(Dal 41’ s.t. Gerson sv)

Biraghi 5,5: si vede spesso nella metà campo azzurra, ma di fatto non azzecca un cross.

Veretout 5,5: non trova mai lo spunto vincente, meglio nel recupero di palla.

Edimilson 5: tecnicamente rivedibile, perde molti duelli fisici sia con Traore che con Bennacer.

Benassi 5: non si inserisce mai con pericolosità nell’area avversaria.

Mirallas 5,5: qualche spunto in velocità, ma nulla di che.

(Dal 15’ s.t. Chiesa 6: prova a dare la scossa alla sua squadra con qualche buona iniziativa personale. Dragowski gli dice di no con un miracolo).

Simeone 5: letteralmente annullato da Silvestre, avrebbe una buona occasione ma se la fa parare da Dragowski a due metri dalla porta.

Muriel 6: un paio di accelerazioni delle sue, impegna Dragowski con un colpo di testa insidioso.

(Dal 22’ s.t. Vlahovic 6: ci mette fisico e presenza, solo un miracolo di Dragowski gli impedisce di esultare dopo uno stacco imperioso).

All. Montella 5: il gioco spumeggiante impostato dal tecnico nella sua pretendete esperienza è un lontano ricordo. Altri tempi e, soprattutto, altri giocatori. La squadra squadra non lo tra più per nulla e trovare le giuste motivazioni è complicato. Ma un allenatore deve essere bravo anche in questo.