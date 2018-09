Sampdoria-Fiorentina 1-1



Dragowski 6: attento sulla punizione di Caprari, non può togliere dallo specchio la meravigliosa conclusione sempre del numero 17. Svolge con attenzione l'ordinaria amministrazione.



Milenkovic 5,5: poco impegnato nei primi 45 minuti di gioco, lascia troppo spazio a Caprari quando la Samp fa 1-1.



Pezzella 6,5: Vitor Hugo prende Quagliarella, lui si occupa benone del capocannoniere del campionato Defrel, che infatti non si vede quasi mai.



Vitor Hugo 6: con le buone e - soprattutto - con le cattive cintura Quagliarella. Magari non è bellissimo da ammirare, ma è efficace, perchè il numero 27 doriano non si rende mai pericoloso.



Biraghi 6,5: il cross che porta al gol di Simeone è una meraviglia. Gran partita sotto gli occhi di Mancini per il laterale italiano, che spinge e copre senza affanni.



Edimilson 5,5: si fa notare pochissimo, si occupa principalmente di rompere la manovra avversaria ma raramente si rende pericoloso in avanti.



Veretout 6,5: ha fisico e qualità, due doti pesantissime nell'economia del centrocampo viola. Dei tre in mezzo è quello realmente insostituibile per la manovra viola, perchè recupera e riparte velocemente. Quando cala lui, cala tutta la squadra.



Gerson 6: nel primo tempo funge da raccordo tra centrocampo e attacco, cercando spesso anche l'imbucata. Meno costante nella ripresa.



(dal 24' s.t. Benassi 6: non riesce a incidere come in altre partite, ma fa il suo).



Pjaca 5,5: cerca un paio di conclusioni, in maniera però imprecisa. Ha una ghiotta occasione per raddoppiare, Audero è bravissimo ma da quella posizione un giocatore con i suoi piedi può fare meglio. Si perde un po' nella ripresa.



(dal 16' s.t. Mirallas 6: un suo tentativo dal limite spaventa la Samp).



Simeone 6,5: prima si mangia una ghiotta occasione, ma al secondo pallone in area di rigore è implacabile e trafigge il Doria. Poi non si vede più, tolta una conclusione bloccata da Audero, ma ha il cinismo dell'attaccante di razza e fa gol.



Chiesa 7: accelerazioni continue, personalità da vendere e tanta voglia. E' probabilmente il migliore della Fiorentina, una freccia sulla fascia pericoloso ogni volta che ha spazio.



(dal 36' Sottil s.v.)





All. Pioli 6: il voto è la media tra il primo tempo da 7 della sua squadra, e una ripresa da 5. La Samp cresce, ma non riesce ad arginare il ritorno doriano con i cambi. La sua Fiorentina difende in maniera arcigna e riparte velocemente, ma a volte ci sarebbe bisogno di altre soluzioni, magari meno affidate alle iniziative degli esterni offensivi. Specialmente in partite come questa.