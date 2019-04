Atalanta-Fiorentina 2-1



Lafont 5: Subito un singulto di paura per il portiere viola per un passaggio sbagliato dai suoi con Zapata alla carica. L’ex viola Ilicic lo stende sul rigore, anche se sembra intuire. Uscita rischiosa al 19’ su Gosens. Lesto sul colpo di Gomez da fuori al 5’ s.t. Erroraccio al 24’ s.t. quando non trattiene la palla di Gomez e pregiudica la finale.



Milenkovici 6,5: né carne né pesce, dà comunque il suo contributo. Salva la palla gol di Zapata frapponendosi alla pantera al quarto d’ora della ripresa e mette i bastoni tra le ruote a Gosens ma poi regala palla.



Pezzella 5,5: fa il compitino senza troppe sbavature ma nella ripresa si fa ammonire ingenuamente e regala palla ai nerazzurri sul finire.



Ceccherini 5: ammonito dopo una doppia brutta entrata su Ilicic, è lui il colpevole del penalty assegnato alla Dea che rimette in pari la gara atterrando ingenuamente il Papu Gomez lanciato in area piccola.



Mirallas 6,5: con de Roon ha la vita facile perché trova punizioni importanti. Impedisce il gol di zucca a Gosens al 39’ p.t. Altra occasione da gol per il numero 11 al 10’ s.t.. Fallaccio su Gosens e giallo.



(Dal 43’ s.t. Edimilson: sv) Benassi 6,5: recupera palle a centrocampo preziose per lanciare la Fiorentina all’attacco. Vicino al gol sul finire di tempo. Calcia su Gollini una palla d’oro filtrata per lui a tu per tu col portiere all’inizio della ripresa.



(Dal 34’ s.t. Simeone 6: trova una punizione fondamentale da ottima posizione al 45’ s.t.).



Veretout 6,5: occasione sprecata al 12’ col lancio a tu per tu con la porta, ma imbocca Gollini. Contiene de Roon a centrocampo ma Ilicic lo supera senza problemi.



Gerson 5: ha la meglio nell’1 contro 1 contro 1 con Freuler, ma poi si perde sull’azione del rigore concesso. In difficoltà nella ripresa con Masiello, Montella lo toglie.



(Dal 20’ s.t. Dabo 6: niente da fare con Pasalic, l’atalantino ha la meglio)



Biraghi 6: ruba palla a Castagne e ne recupera altre cento da imboccare all’attacco, con un buon controllo palla. Quasi sempre libero sulla sinistra, non incide però col gol.



Chiesa 6,5: ha un conto in sospeso con Bergamo e lo vuole subito scontare: assist per muriel e quasi raddoppio 1’ dopo. Bellissimi i suoi lanci in area piccola, peccato che nessuno li raccolga. Poi trova sulla strada del contropiede Djimsiti. I suoi giochetti di tacco assomigliano molto a quelli di Ilicic e disorienta la difesa nerazzurra. Su contropiede regala palla a Djimsiti. Tiri sempre più imprecisi man mano che la ripresa volge al termine.



Muriel 7: in gol al 3’ su passaggio al bacio di Chiesa, ribalta subito le sorti del match, da dimenticare la sua punizione alla mezz’ora. Fatica a contenere Ilicic, ma è il migliore tra i suoi.



All. Montella 6: da giorni parla di questa partita importantissima nella sua nuova carica a Firenze, la sua squadra sembra averla interpretata al meglio con il gol ma poi soffre la fisicità della Dea e le fiammate di Chiesa non vanno a buon fine. Difesa da rivedere.