Cagliari-Fiorentina 2-1



Terracciano 5: corre un rischio enorme dopo una manciata di secondi, fa infuriare Pioli per i numerosi errori nei rilanci.



Milenkovic 5,5: si vede di rado nella metà campo avversaria, meglio in fase di copertura.



Pezzella 6: vince il duello personale con Pavoletti, ma non basta per evitare la sconfitta.



Ceccherini 5: rischia la frittata in avvio di gara, poi è costantemente in difficoltà.



Biraghi 6: spinge con costanza sulla corsia mancina, è sempre pericoloso sui calci da fermo.



Benassi 5,5: qualche inserimnto a fari spenti, niente di più.



Norgaard 5,5: disordinato e troppo nervoso, soffre la mobilità di Barella.



(Dal 26' s.t. Dabo SV)



Gerson 5: non entra mai in partita. L'unica luce arriva dal lancio finale che manda in gol Chiesa.



Chiesa 6,5: la condizione non è la migliore e la sua prova ne risente. Si accende nel finale quando porta a spasso Padoin e trova un grandissimo gol. E' l'ultimo ad arrendersi.



Muriel 5: l'approccio alla partita non è dei migliori e le cose non migliorano con il passare dei minuti. Zero guizzi e zero colpi alla Muriel. Un fantasma.



Mirallas 5: si divora un gol da pochi passi che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro. Prestazione da dimenticare.



(Dal 12' s.t. Simeone 5,5: prova a dare fisicità nel reparto avanzato, ma non gli arrivano palloni giocabili)







All. Pioli 5: brutto passo indietro dopo le ultime prestazioni. Il Cagliari controlla il gioco e affonda con troppa facilità tra le maglie della difesa viola.