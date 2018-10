Subito brivido per lui, va a vuoto su un cross di Lulic. Uscita folle nel primo tempo su Leiva, rischia molto, ma se la cava. Peggio su Immobile in occasione del gol, non riesce a deviare. Si riscatta con una paratona su Correa nel finale.Stenta su Lulic, lo fa passare spesso, è un po' in difficoltà. Man mano prende le misure a tutti, tranne che a Lulic, che spesso è in posizione di cross senza grosse difficoltà a mettere il pallone dentro.Al centro della difesa fa buona guardia, la Lazio passa raramente anche grazie alla sua attenzione. Il migliore in difesa dei suoi.: Intervento al limite su Immobile nel primo tempo, riesce a cavarsela. Ad ogni modo fa una discreta partita. Intervento duro su Correa che gli costa il giallo, nella ripresa soffre un po' i contropiedi dell'argentino.Dal suo pendolino dipende molto del quadro tattico della Viola, quando sale la Fiorentina si piazza a 3, e lui va sul fondo. Spesso uno dei più pericolosi e presenti in zona offensiva.: Fa poco, pochissimo, la Lazio alza la tensione agonistica e lui risponde poco, pochissimo, non riesce a contrabbattere, lascia il centrocampo in balia degli avversari.(dal 1' st Edimilson 5,5: Entra per aiutare i suoi sulla mediana, dove la Lazio ha tanto furore agonistico. La Fiorentina con lui rischia meno, ma forse è anche l'inerzia del match che lo favorisce. Mette una palla pericolossima allo scadere che per poco non regala 1 punto alla Viola).: Capitano della Fiorentina, parla spesso con Orsato, che adotta un metodo di arbitraggio poco interventista. Al contrario del centrocampista, meno brillante del solito.: Si muove molto all'inizio, si fa vedere, forse deve dare più agonismo. Piano piano si perde, si fa vedere poco, non riesce più a dare qualità, e Pioli lo cambia.(dal 18 st Eysseric 5,5: Entra in un momento in cui la Lazio si chiude bene, sembra in grado di contenere la Fiorentina, e non riesce neppure lui a dare la scossa. Pochi segnali di vita).Deve dare un calcio alle polemiche, nel primo tempo non è sempre al centro del gioco, Pioli gli cambia spesso fascia per non dare punti di riferimento. Punta spesso Wallace, che è in grossa difficoltà, ma non riesce ad essere incisivo. Fumoso ed anonima, in una domenica per lui importante.: Svaria molto sul fronte d'attacco, si prende un bel rimbrotto da Orsato nel primo tempo, è in costante movimento ma non riesce a rendersi pericoloso, poco supportato in avanti.Si becca un giallo in profondo ripiegamento, davanti prova dei break interessanti ma gli riesce poco. Non è incisivo, ed è questo che si richiede a uomini di qualità come lui. Un tiro nella ripresa troppo alto è la fotografia di un match spento.(Dal 35' Sottil 6: Sfiora la rete allo scadere, per poco non regala una gioia a Pioli)Torna all'Olimpico da grande ex, la Viola ha i suoi momenti positivi ma subisce l'aggressività della Lazio. Il bel gioco delle ultime giornate non si vede, e questo è una grossa pecca. Forse manca un po' di personalità, e in trasferta è una lacuna che si paga.