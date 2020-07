: Qualche rinvio improbabile coi piedi e un rigore che lo spiazza. Mettiamoci pure una parata su Pellegrini ma soprattutto la deviazione impercettibile su Zaniolo. Ma rovina tutto con l’intervento su Dzeko, ma siamo sicuri sia rigore? In quell’occasione più dell’intervento sul bosniaco fa riflettere la respinta su Perez.: Furbo sul colpo di testa che porta al pareggio. Limita la (non esagerata) voglia di Bruno Peres, ma quando se lo perde Lirola non fa altrettanto. Sembra pronto per un grande salto.Si prende un giallo nel tentativo di impedire a Dzeko di entrare in area e va vicinissimo al pareggio a un sospiro dalla fine del primo tempo cogliendo in pieno il palo.Solita tempra e una chiusura su Dzeko che vale quasi un gol. Nel finale sbanda.: Gioca più arretrato di Spinazzola, e quelle poche volte che oltrepassa la linea mediana si fa ammirare. Ma in fase di copertura soffre troppo, anche perché non si comprende il motivo dello spostamento a destra. (37’st Venuti ng): Impedisce involontariamente il vantaggio viola “parando” il tiro di Kouame. Poi galleggia.: Qualche buona geometria ma la garra è svanita con l’afa di questo fine luglio.Prova ad approfittare delle sbavature avversarie, ma oltre alla buona volontà serve altro. Ce la mette nella ripresa quando cerca pure la porta.: Prova a strappare il tappo via dal Crodino per iniziare davvero una partita noiosa ma la sua corsa verso Pau Lopez è frenata da Kolarov. Poi finisce per sbrodolarsi quando commette il fallo da rigore su Peres.: Ha voglia di mettere un’impronta anche oggi dopo il gol all’andata col Genoa. Ci riesce pure nel primo tempo ma Ghezzal gli toglie la gioia del gol. (1’st Cutrone 6: il periodo migliore di una stagione anomala): Anni fa in questo stadio distrusse i sogni della Roma di Garcia. Aveva la maglia del Bayern Monaco. Oggi assiste da spettatore regalando rarissimi colpi. Esce giustamente. (1’st Vlahovic 6,5: ci prova in tutti i modi): Limita troppo l’estro di Chiesa, ma è bravo a cambiare l’attacco viola a fine primo tempo. Nel secondo tempo la Fiorentina regge bene nonostante la pancia piena. Poi paga l’errore di Chiffi