Torino-Fiorentina 2-1



Dragowski 5,5: l’impressione è che sul gol di Ansaldi che potesse fare molto di più. Non ha invece colpe sul colpo di testa di Zaza che permette al Torino di passare in vantaggio nel primo tempo.



Caceres 6: gioca come terzino destro nella difesa a quattro della Fiorentina. Fatica molto a contenere Ansaldi sulla propria fascia di competenza. Per lunghi tratti si vede poco anche in fase offensiva, sale solo nel finale quando segna anche il gol che riapre la partita.



Milenkovic 6: qualche distrazione se la concede pure il numero 4 della Fiorentina ma, rispetto, ai propri compagni di reparto è quello che offre la prestazioni migliore. Nel finale impegna anche Sirigu di testa.



Ceccherini 5,5: si immola su un tiro di Zaza nel primo tempo, quando il parziale era fermo sullo 0-0, ma poi commette alcune distrazioni e qualche errore di troppo. Prestazione insufficiente.



Dalbert 6: ogni volta che ne ha la possibilità sfrutta gli spazi che ha sulla fascia mancina arrivando anche spesso sul fondo. Nel primo tempo è bravo anche a opporsi a una conclusione di Zaza.



Benassi 5: da quando indossa la maglia della Fiorentina, varie volte aveva segnato al Torino. Stavolta non solo non segna ma gioca anche una brutta partita caratterizzata da diversi errori.



Pulgar 5,5: dovrebbe prendere per mano la Fiorentina a centrocampo ma non riesce a dirigere il gioco come vorrebbe. Troppo timido con la palla tra i piedi.



Castrovilli 6,5: è uno dei pochi giocatori della Fiorentina che riesce a convincere anche nel primo tempo, dove è autore di alcune buone iniziative personali. Non è però supportato a dovere dai propri compagni di squadra.



Ghezzal 5: Montella lo schiera sulla destra nel tridente offensivo della Fiorentina. La scelta però non si rivela indovinata. Il numero 18 viola si vede poco e viene ben contenuto dai difensori avversari. Non a caso a inizio secondo tempo viene richiamato in panchina.



(dal 6’ s.t. Sottil 6: decisamente meglio del compagno che sostituisce, è autore di qualche buono spunto).



Vlahovic 5,5: un colpo di testa fuori di poco a inizio secondo tempo e nient’altro. Prestazione insufficiente da parte del giovane centravanti della Fiorentina che, nel primo tempo, viene anche ripreso platealmente da Dalbert.



(dal 33’ s.t. Pedro: sv)



Chiesa 6: torna titolare dopo aver saltato le ultime partite. Si vede solamente a sprazzi per lunghi tratti poi, nel finale, sale in cattedra e crea più di un problema alla difesa del Torino. Suo anche l’assist per il gol di Caceres.



All. Montella 5: la sua Fiorentina scende in campo solamente nel secondo tempo, dopo aver regalato un tempo agli avversari. Non convince nemmeno la scelta di puntare su Ghezzal dal primo minuto.