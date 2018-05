Genoa-Fiorentina 2-3

Sportiello 6,5: il volo sulla botta di Hiljemark che manda in angolo nel primo tempo è l'unico intervento di una gara che non gli riserva altri compiti. Le due reti del Genoa non sono certo imputabili a lui.

Gaspar 6: partita ordinata al servizio della causa. Si prende un giallo ad inizio ripresa stendendo Pandev lanciato a rete.

(dal 76' Falcinelli 5: appena entrato si mangia il gol del pareggio)

Pezzella 5,5: si fa rispettare da Pepito non lesinando le dure maniere. L'italoamericano però gli sfugge in una sola occasione e lascia il segno.

Milenkovic 5,5: amministra bene Medeiros non consentendogli di accendere la luce ma si fa bruciare per due volte da Lapadula.

Biraghi 6: si limita a difendere la propria corsia non affondando mai.

Benassi 7: ottimo il suo inserimento in occasione del vantaggio. Per il resto smista pallone a destra e sinistra, sbagliando di rado ma patendo un po' troppo in ripiegamento.

Veretout 6: partita positiva pur senza grandi squilli. L'intera manovra viola passa dai suoi piedi.

Badelj 6: è il primo ad impensieriere Perin con una botta dal limite respinta a pugni chiusi. Tampona le ripartenze rossoblù dimostrandosi un filtro irrinunciabile per la mediana viola. Che non a caso un minuto dopo la sua uscita prende gol.

(dal 63' Dabo 7: scuote la porta genoana cogliendo il palo con un destro al volo di rara potenza; si rifà poco dopo timbrando la rete del sorpasso. Niente male per uno messo dentro nell'ultima mezzora).

Saponara 5: oscilla tra le linee cercando di aprire un varco nella difesa genoana. Troppo spesso però le sue intenzioni restano tali.

(dal 66' Eysseric 6,5: si fa trovare pronto al momento giusto battendo Perin a botta sicura)

Chiesa 6,5: tanto movimento ma poca concretezza nei primi 45'. Va meglio nella ripresa quando la difesa del Genoa, nel frattempo passata a 4, gli lascia più spazio per partire in velocità.

Simeone 6: un paio di buone palle non finalizzate a dovere, prima di aprire a Benassi il varco giusto, con la complicità di Spolli,

All. S. Pioli 6,5: i suoi ragazzi hanno il merito di credere nell'impresa anche dopo la temporanea rimonta del Genoa. Ma l'impressione è che senza la svista di Manganiello, troppo severo nel cacciare Pandev, per la Viola oggi le cose sarebbero andate in maniera differente. Mantiene comunque accesso il sogno europeo.