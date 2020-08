: Incolpevole sul gol subito, poi chiude la porta dei viola, senza soffrire mai.: Partita solida della retroguardia viola, il serbo gioca la classica partita di forza ed intelligenza.Guida la difesa dal centro, non fa rimpiangere Pezzella.: Gioca una gara da ex con tranquillità, mettendo gamba e attenzione.: Lo spagnolo regala alla Spal il pallone che vale il pareggio, peggiore dei suoi.: Glaciale dal dischetto come sempre, in mezzo al campo gestisce bene molti palloni.: Apre le danze con un gran gol, in mezzo al campo è dominante, grazie alle sue qualità e la sua fisicità.(Dal 48’ s.t. Terzic: SV): Sulla corsia fa sempre il suo dovere, non sfigura e non espone mai i suoi a inutili problematiche.(Dal 20’ s.t.: Entra e regala vivacità, mettendo corsa e qualità. Dalle sue sgroppate nasce una bella occasione per Cutrone e il rigore su Chiesa).: Buona la prima da titolare del giovane colombiano ex Genoa, che prova a mettere vivacità e freschezza nel match.(Dal 10’ s.t.: Entra e segna, un pomeriggio bellissimo per l’ex Genoa, che apre alla prossima stagione con tanta gioia e speranza): Il gioiello di casa è tornato protagonista, regalando un assist e guadagnando un rigore. Un buon segnale per il futuro.(Dal 49’ s.t.: SV): Ci prova e costruisce alcuni palloni interessanti, ma manca ancora il gol.(Dal 20’ s.t.: Entra e lotta, creando alcune buone occasioni. Anche lui sarà una risorsa per il futuro): Settimana perfetta per l’attaccante, con due vittorie convincenti e la conferma sulla panchina viola. Da qui nasce la nuova Fiorentina.