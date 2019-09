Fiorentina-Sampdoria 2-1



Dragowski 6: Inoperoso per tutta la partita, risponde presente in avvio, quando Caprari lo impegna da dentro l’area. Brivido di paura sulla traversa di Rigoni.



Caceres 6: Partita di gestione per il centrale uruguagio, che chiude bene gli spazi e non si fa mai trovare fuori posizione. Qualche sbavatura con i piedi a fine partita



Pezzella 6.5: Ottima partita del capitano viola, che trova il gol che sblocca la gara. In difesa ha poco lavoro da svolgere, ma copra bene ed è sempre attento in anticipo.



Milenkovic 5.5: Partita gestita bene dal centrale serbo, che ringhia sugli attaccanti doriani e lascia pochi spazi. Insufficienza dovuta dalla dormita su Bonazzoli, lasciato colpire due volte in area, per il gol che ha riaperto la gara.



Lirola 6: Voto a metà tra quanto meriterebbe per la generosità che mette in campo, e i palloni che sbaglia. Sulla fascia è un motorino costante.



Pulgar 6: Grinta e geometrie, questo gli chiede Montella e il cileno risponde presente. La sua presenza si sente, e la convivenza con Badelj sta diventando sempre più naturale



Badelj 6: Partita di intelligenza tattica per il regista croato, che detta i tempi di gioco della Fiorentina. Lascia a Pulgar i compiti di interdizione e può dettare i tempi di gioco in libertà.



Castrovilli 6.5: Ormai questo ragazzo sta diventando una certezza nella squadra di Montella. Il centrocampo è il suo habitat naturale, tocca tantissimi palloni e non sbaglia quasi mai. Elegante e generoso, il futuro viola passa dai suoi piedi. Costringe Murillo al secondo giallo



(dal 35’ s.t. Benassi SV)



Dalbert 6.5: Nota sempre più lieta della squadra viola, sulla fascia il brasiliano è preziosissimo. Corre tanto, e si fa trovare sempre in posizione, sia in fase offensiva che difensiva. Bellissima la palla per Chiesa che vale il secondo gol viola.



Chiesa 7,5: La sua serata, finalmente, Gol e tante occasioni create, una spina nel fianco costante della difesa doriana. Questa nuova posizione centrale lo esalta, dandogli spazi per correre e facilità di concludere a rete.



(dal 45’ s.t. Vlahovic SV)



Ribery 7: Ennesima prestazione maiuscola del fenomeno francese, che si è preso Firenze. Il primo gol nasce tutto da una sua palla geniale, che libera Pezzella. Corre a più non posso, e quando tocca il pallone da sempre l’idea di poter fare male.



( dal 27’ s.t. Sottil 6: Entra bene in partita, è vivace e si fa vedere, anche se non sempre è preciso. In occasione del rigore concesso e poi tolto dal Var è bravo a farsi trovare in posizione pericolosa.)



Montella 6: Al terzo tentativo, il 3-5-2 porta alla vittoria tanto cercata. La squadra sta apprendendo i dettami tattici del tecnico campano, che da oggi può tirare un bel sospiro di sollievo. Mezzo voto in meno per le difficoltà ne tenere unita la squadra nei minuti dopo il gol doriano.