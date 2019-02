Udinese-Fiorentina 1-1



Lafont 6: non viene chiamato in causa, sul gol non ha colpe



Laurini 5,5: va in difficoltà con la corsa di Pussetto, viene anche ammonito



(dal 38’ s.t. Ceccherini sv)



Milenkovic 5,5: meglio nella ripresa, distratto sul gol di Larsen



Pezzella 6,5: il leader della difesa viola, si fa sentire e comanda la retroguardia. Attento



Biraghi 6: non spinge com’è solito fare, non va oltre alla sufficienza



Gerson 5: mai in partita, si fa ammonire e Pioli è costretto a toglierlo, anonimo



(dal 15’ s.t. Pjaca 5,5: entra in campo con il piglio sbagliato, non salta quasi mai l’uomo)



E. Fernandes 6,5: pesca il jolly con un gran destro dalla distanza, potrebbe far di più in fase di costruzione



Veretout 5: piuttosto invisibile, sbaglia parecchi palloni soprattutto nella prima fase della gara



Chiesa 6,5: indemoniato, va su tutti i palloni ed esulta per i compagni come se avesse segnato lui. Talento puro



Mirallas 5: annullato da Ekong e Nuytinck, Pioli lo sostituisce a fine primo tempo



(dal 1’ s.t. Simeone 6: meglio di Mirallas, ma non ha molti palloni a disposizione)



Muriel 6,5: è un giocatore rinato, pressa, punta l’uomo. A volte però troppo impreciso





All. Pioli 6: non trova la terza vittoria di fila, ma porta a casa un buon punto