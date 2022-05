: incolpevole sul gol, fa un miracolo su Candreva alla mezz’ora. Poi Quagliarella e Thorsby lo infilzano da due passi. Non troppo reattivo sul gol di Sabiri.: la Sampdoria tutte le volte che attacca lo fa a fette. Soffre tantissimo sulle corsie, spesso fuori posizione.(dal 28’ s.t.tenta disperatamente di tenere in piedi la difesa viola, che però sbanda paurosamente. Anche lui viene coinvolto nella serataccia dei toscani. Tante, troppe incertezze.: Ferrari scappa in mezzo a lui e a Biraghi, nessuno dei due segue il centrale doriano che butta dentro l’1-0. Colleziona disattenzioni una dopo l’altra.: in concorso di colpa con Igor sulla rete del vantaggio dei padroni di casa. Candreva da quel versante fa letteralmente ciò che vuole.: ha sul piede la palla del 2-1, ma spara alto a due passi da Audero. Per il resto della gara, quasi invisibile.: prova a dare ordine, ma spesso predica nel deserto. Ci mette la consueta garra, ma oggi è meno supportato.(dal 28' s.t.. una bella conclusione e poco altro).: procura un brivido al decimo con un intervento su cui rischia l’autogol. Perde una marea di palloni.(dal 1’ s.t.: entra e si adagia sul livello dei compagni. Poco coinvolto, e poco in partita).: sempre bloccato dagli esterni blucerchiati, il primo acuto è una conclusione ad inizio secondo tempo alta sulla porta di Audero. Troppo poco.(dal 21’ s.t.: un paio di strappi, e niente altro).: praticamente non si vede mai. Cancellato da Colley e Ferrari, i palloni giocati si contano sulle dita di una mano.(dal 21’ s.t.: cinturato dalla difesa dei padroni di casa, non fa più di Cabral).prova un paio di volte a spaventare Audero nel primo tempo, senza successo. Se non altro è freddo sul dischetto.All.la sua Fiorentina, oggi, è troppo brutta per essere vera. I toscani vengono letteralmente triturati al Ferraris da una Sampdoria già salva, non sono mai in partita e non danno mai l’impressione di poer cambiare il ritmo dell’incontro.