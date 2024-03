Fiorentina, le pagelle di CM: disastro Milenkovic, Duncan cecchino. Belotti lotta

: almeno quattro parate decisive nel primo tempo. Ma esce malissimo su Leao che lo supera col sigaro in bocca: non è certo semplice rientrare titolare dopo mesi e dover marcare Leao. Ma non prenderlo neanche una volta… (Dal 69’: entra quando il Milan non spinge praticamente più. Fa il suo): va giù come un birillo lasciando la strada spianata a Loftus-Cheek, replica una manciata di minuti dopo lasciando clamorosamente libero Leao per andare a raddoppiare. Un disastro: stampa la tibia sul quadricipite di Leao facendogli capire che non è aria (dall'88'

: soffre un Chukweze particolarmente ispirato. In generale dalla sua parte il Milan fa quello che vuole. Serataccia: galleggia in mezzo al campo senza rubare mai l’occhio. Lo si vede far capolino anche là davanti in un paio di occasioni: primo tempo da assente ingiustificato. Poi si inventa una sassata che finisce in buca d’angolo in avvio di ripresa. Cecchino: parte coi giri altissimi. Corre, si muove negli spazi, detta i tempi, cerca la conclusione. SI spegne inspiegabilmente col passare dei minuti. Ma la prova resta buona (dall'88'

: qualche buona giocata fra le linee, aggiusta alla grande il pallone che Duncan spedisce in rete. Fa anche tanta fatica, ma porta la pagnotta a casa (dall'80').: sempre generoso, la partita lo costringe anche a qualche ripiegamento difensivo in più. Ma davanti poca roba. (Dal 69’: non è al meglio e si vede. Sbaglia molto soprattutto tecnicamente): il salvataggio sulla linea vale un gol. Il problema è che di mestiere farebbe il centravanti e di gol se ne mangia almeno un paio, al netto di un ottimo Maignan. L’impegno non manca mai, ma a volte non basta

: che abbia già i pensieri rivolti alla sfida di Coppa Italia lo si intuisce alla lettura della formazione ufficiale, imbottita di seconde linee. Il primo tempo si chiude a reti bianche nonostante il Milan spinga sull’acceleratore. Il problema è che il copione non cambia nella ripresa e anche il pareggio di Duncan non dà la svolta sperata. I cambi poi non incidono. Perdere contro i rossoneri ci sta, ma la sensazione è che il passivo avrebbe potuto essere più ampio.