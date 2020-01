Fiorentina-Genoa 0-0



Dragowski 8: Meraviglioso, la vera nota lieta della gara del Franchi. Para anche gli spilli, ipnotizzando prima Criscito dal dischetto, per poi fermare in più occasioni gli attacchi avversari. Stoico a tempo quasi scaduto su Pinamonti, che si divora un uno contro uno facilissimo.

Caceres 5.5: Serata sottotono per la difesa dei viola, che concede molte palle gol al Genoa. Soffre anche l’uruguagio, sopratutto nell'uscita del pallone.

Pezzella 5: Il rigore è una ingenuità colossale, che sarebbe potuta costare molto cara alla Fiorentina. In tutta la gara, poi, non riesce a trovare il consueto smalto.

Milenkovic 6: Colpisce una traversa in avvio, ed è decisamente la cosa migliore che fa. A pochi minuti dalla fine rischia un clamoroso autogol, sventato solo dal miracoloso Dragowski.

Lirola 6: Sulla fascia non molla un centimetro, correndo per tutta la partita. Qualche bel pallone in mezzo, ma non incisivo come nelle precedenti uscite.

Benassi 5.5: La Fiorentina avrebbe bisogno di fraseggio e possesso palla, ma con il passare dei minuti, il numero 24 sparisce dalla partita, facendo mancare decisamente il suo apporto.

Pulgar 5.5: Partita sottotono anche per il cileno, che dopo Napoli trova una uscita a vuoto. Prevedibile e poco incisivo, soprattutto in costruzione.

Castrovilli 6.5: Come sempre il faro della Fiorentina è lui, capace di giocate sopraffine, in grado di spaccare la partita. Iachini lo sostituisce dopo che il ragazzo accusa un forte giramento di testa per non rischiare nessuna complicazione.

(Dal 19’ s.t. Eysseric 6: Entra e prova a costruire qualcosa, un tiro da fuori e poco altro a referto. Comunque buona volontà.)

Venuti 5.5: Deve sostituire Dalbert, ma non è sempre preciso. Sulla fascia Ghiglione prova più volte a scendere, facendo correre qualche brivido alla retroguardia viola.

(Dal 36’ s.t. Maxi Olivera: SV)

Cutrone 6: Lotta contro tutta la difesa del Genoa senza un vero compagno di reparto, con Chiesa a svariare. Devia in mezzo un rasoterra sul quale per poco Lirola non arriva e triangola bene con Benassi, arrivando al tiro che esce di poco.

(Dal 13’ s.t. Vlahovic 6: Ci prova, mette lo zampino in qualche occasione, ma non riesce ad essere decisivo come servirebbe alla Fiorentina.)

Chiesa 6: Lotta e prova a fraseggiare prima con Cutrone e poi con Vlahovic. L’intensità è giusta, ma ancora c’è da migliorare.

Iachini 5.5: Prima uscita a vuoto della Fiorentina, che guadagna un punto, ma fa due passi indietro sul piano del gioco. Ci sarà da lavorare duramente in questa settimana.