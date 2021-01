: Semplicemente perfetto, un muro al Franchi di Firenze. Nel primo tempo ipnotizza Joao Pedro bloccandogli il calcio di rigore, nella ripresa con una parata di puro istinto, con il piede destro, abbassa la saracinesca a Marin.: Il serbo fa buona guardia, giocando una partita sui suoi livelli. Dalle sue parti la Fiorentina non rischia mai, ed è bravo a proporsi in attacco, aiutando la manovra.: Finchè c’è lui in campo, la Fiorentina non soffre mai, e il rigore per il Cagliari arriva proprio quando è fuori per ricevere cure mediche. Segue come un’ombra Simeone, lasciandogli pochissimi spazi e occasioni. Esce per un problema muscolare alla coscia destra.(Dal 38’p.t.: Un grande pregio, avvia l’azione del gol della vittoria dei viola con una grande uscita palla al piede. Riscatta la sua partita in quell’istante, dopo diversi errori fatti prima, entrando a freddo. Lascia due volte libero Simeone di calciare, fortunatamente venendo graziato dal connazionale): Partita macchiata indelebilmente dal fallo ingenuo che regala il rigore al Cagliari. Nel resto della gara non rischia quasi mai, chiudendo bene e bloccando con la sua fisicità le ripartenze sarde.Ormai completamente calato nel ruolo di quinto di fascia nell’atipico 3-5-2 di Prandelli, sulla fascia si fa sempre vedere, e i compagni lo cercano molto. Oggi risulta però molto impreciso, sbagliando quasi tutte le aperture e regalando al Cagliari molti palloni pesanti. Prova anche la conclusione da fuori area, bloccata da Cragno.(Dal 28’ s.t.: SV): A centrocampo il migliore dei suoi, dominante fisicamente e bravo a pescare i compagni con ottimi cambi di campo. Annulla Nainggolan nella ripresa, risultando una spina nel fianco per tutto il Cagliari. Dopo il passo falso di Roma torna ai suoi livelli.: Dovrebbe essere il cervello del centrocampo della Fiorentina, ma spesso perde il giusto tempo di gioco, non risultando mai decisivo con le sue aperture.: Si sovrappone spesso, facendosi sempre trovare dai compagni, risultando prezioso anche il fase difensiva, quando ferma sempre Sottil. Sbaglia qualcosa, ma porta a casa una prestazione sufficiente.: Spostato più vicino alla porta, risulta molto prezioso per la manovra viola. Costruisce, crea gli spazi e prova anche la conclusione, chiamando Cragno alla super parata. Il nuovo ruolo gli si addice molto di più dei precedenti.: La Fiorentina cambia modulo, in assenza di Ribery, proprio per favorire lo spagnolo, che ripaga Prandelli con l’ottimo assist per il gol di Vlahovic. Il passo non è più quello dei tempi d’oro di Napoli, ma la sua qualità si vede, e questa viola non può fare a meno di lui.(Dal 37’s.t.: SV): Cresce ogni partita, soprattutto in esperienza e maturità. Segna un gol da centravanti vero, in spaccata, dopo una grande imbeccata di Callejon. Sulla valutazione della sua gara, però pesano almeno due grossolani errori nel primo tempo, soprattutto quando dopo aver saltato Cragno riesce a colpirlo senza trovare lo specchio della porta.(Dal 37’s.t.: SV): La sua Fiorentina non è né bella né spettacolare, ma riesce ad essere efficace, portando a casa tre punti preziosissimi.