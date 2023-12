Pronti via e si becca subito Lukaku a un metro. Poi pochi pericoli verso la sua porta.: Meno propositivo del solito, e anche dietro non è sempre irreprensibile. (81’ Lopez sv)Ammira e non interviene su Lukaku in occasione del vantaggio. Ma si rifà alla grande quando trova il gol del pari.: Con più personalità rispetto a Quarta, soprattutto quando c’è da impostare.Dybala gli sfugge spesso e volentieri, basti vedere l’azione del primo gol. Uscito l’argentino ritrova coraggio.: Gestisce il traffico e prova pure a infilarsi centralmente quando le maglie romaniste si allargano.: Il più attento e propositivo del reparto. Salva pure un gol praticamente fatto.Pochi pericoli, e mai seri nel primo tempo. Poi si sveglia e mette pure sulla testa di Quarta la palla del pari. E pesa tanto.: Nel confronto azzurro con Pellegrini perde il primo round, ma non il secondo in cui colpisce pure una traversa. (72’ Sottil 5,5: potrebbe incidere molto di più)Cerca di puntare Ndicka che è l’anello debole lì dietro, anche lui è sterile e rischia più volte il giallo fino a prenderlo. (72’ Nico Gonzalez 6: decisamente un’altra pasta, sfiora subito il pari di testa)Gioca meglio fuori dall’area, quando serpeggia tra le maglie romaniste generando un senso di panico. Dentro non incide.La riprende bene dopo un primo tempo sterile, ma non vincerla in 11 contro 9 ha più il sapore del bicchiere mezzo vuoto.