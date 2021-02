: Spettatore non pagante della gara, soprattutto nella prima frazione, in cui lo Spezia pressa ma non tira mai in porta. Nella ripresa mette bene la manona su un pallone che passava pericolosamente dalle sue parti.: Una delle più belle scoperte della stagione viola, in costante crescita partita dopo partita. Prestazione impeccabile, bravissimo a chiudere, superlativo negli anticipi e nelle uscite palla al piede. Ha avuto bisogno di tempo per inserirsi nel calcio italiano, ma è impensabile pensare che la Fiorentina possa fare a meno di lui.Pezzella 6: Nel primo tempo pare timido ed in difficoltà, come tutta la Fiorentina, ma cresce con il passare dei minuti. Nel secondo tempo, quando la Fiorentina entra in campo, sale di livello, mettendo in campo la sua leadership.: Dalla sua parte lo Spezia crea poco, ma il centrale serbo non sbaglia niente, dimostrandosi una sicurezza per la sua squadra. Bravo soprattutto sui palloni alti vaganti, e quando deve pulire l’area di rigore viola.: Prestazione positiva del terzino viola, che come sempre non si risparmia. Meno presente in fase offensiva, molto bene a chiudere, lasciando pochi spazi a Gyasi sulla fascia. Garantisce equilibrio.(Dal 40’ s.t.: SV): Passo indietro rispetto alla prova di Marassi, quando era stato tra i migliori dei suoi. Poco incisivo, soffre il giro palla ligure nel primo tempo, quando non riesce mai ad entrare in nessuna azione. Poco presente in fase di costruzione, aiuta la squadra in ripiegamento.: La Fiorentina gioca una bruttissima partita nella prima frazione, ma il marocchino ci mette comunque la sua solita fisicità, unita al dinamismo. Riceve un giallo evitabilissimo, che condiziona la sua gara, e porta alla sostituzione. Esce visibilmente arrabbiato.(Dal 15’ s.t.: Entra per dare alla Fiorentina qualità, tenere il pallone e far passare i minuti. Riesce perfettamente nel suo compito): In un primo tempo sconcertante della Fiorentina, l’unico che prova a fare qualcosa è il centrocampista ex Milan. I viola non riescono a fare praticamente niente, ma le uniche idee le ha Bonaventura, che salta qualche volta l’uomo e trova i compagni. Esce per un problema al piede sinistro.(Dal 45’ p.t.: Entra in campo, e dopo un primo tempo orrendo, la Fiorentina cambia completamente volto. Una bellezza l’assist per il primo gol di Vlahovic, quando si supera per tenere in campo il pallone. Il gol è un tiro che scardina la porta, mentre è bravissimo a recuperare palla per il terzo gol): Nel primo tempo è l’unico che prova a calciare verso la porta, soffrendo però le accelerazioni dello Spezia. Nella ripresa è utile a chiudere Gyasi, facendosi sempre trovare pronto.(Dal 40’ s.t.: SV): Inconsistente ed inutile. Dovrebbe essere la spalla di Vlahovic, ma oltre a non servire mai il compagno di reparto, non riesce a farsi trovare dal resto della squadra. Sbaglia praticamente tutti i palloni toccati, perdendoli quasi tutti.(Dal 1’ s.t: La scoperta più bella della Fiorentina. Come per Castrovilli, entra e cambia la gara, mettendo lo zampino in tutti e tre i gol. Nel primo apre l’azione benissimo, il secondo è un suo tiro ribattuto che spalanca la porta a Castrovilli, e il terzo lo segna con un tap in facile facile): Un gol, un assist e tanta tanta lotta. Il centravanti serbo non molla un centimetro, anche in un primo tempo giocato dalla sua squadra veramente male. Il gol arriva dopo una coordinazione perfetta, e l’assist è un cioccolatino per Eysseric. In costante crescita.: Stavolta la vince lui con i cambi, dopo un primo tempo inguardabile della sua squadra. Eysseric e Castrovilli portano la Fiorentina alla vittoria, e la scelta di inserirli a gara in corso ha pagato.