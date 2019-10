Sassuolo-Fiorentina 1-2





Dragowski 5,5: sinceramente non può nulla sulla prodezza di Boga. Salva il risultato nel finale con un bel tuffo sullo stesso Boga.



Venuti 6: sul suo lato cerca di neutralizzare Berardi, che non è affatto spento. In parte ci riesce, aiutato da Dalbert. Nella ripresa, spostato a destra, confeziona l'assist per il pareggio momentaneo.



Milenkovic 6,5 soffre troppo l'agilità di Boga, l'estro incontenibile del talentino neroverde. Vedere l'azione dell'1-0 per credere. Però poi segna il gol vittoria a dieci minuti dalla fine, di piattone, imbeccato da Castrovilli.



Pezzella 6,5: capitano senza sbavature, capitano fino in fondo.



Dalbert 6: spinta incessante sulla sinistra. Meglio nella ripresa però.



Benassi 6: un gol annullato per fuorigioco (non suo) e poco altro.



(41' s.t. Badelj sv)



Pulgar 6,5: un metronomo, notevole anche in fase difensiva con 14 recuperi.



Castrovilli 8: il più dinamico e ispirato dei viola. È ovunque e con qualità. Segna e fa l'assist per il gol-vittoria di Milenkovic. Questo brilla davvero.



Sottil 5,5: paga la mossa del suo allenatore, quella di schierarlo a metà strada tra l'attacco e la difesa, da laterale destro nel 3-5-2. Deve tornare su Boga e mettere in difficoltà Peluso: riesce a fare bene solo la seconda, ma con qualche cross sballato di troppo.



(dal 16' s.t. Ghezzal 6: pur non facendo niente di straordinario, la Viola con lui in campo rimonta e vince)



Boateng 5,5: colpisce subito un palo su cross di Dalbert, poi piano piano esce dalla partita, contenuto da Marlon. Fischiato dal pubblico del Mapei al momento del cambio.



(dal 29' s.t. Vlahovic 6: il suo ingresso sposta, abbassa il Sassuolo, e la Fiorentina mette la freccia)



Chiesa 6: Romagna lo bracca, lo insegue, non lo molla un secondo. E lui perde il pallone che vale l'1-0 per i neroverdi. Nella ripresa prezioso nell'azione del gol di Milenkovic, quando dribbla Duncan al limite e serve Castrovilli.







All. Russo 6,5: siede in panchina al posto dello squalificato Montella. Venuti spostato a destra nella ripresa la mossa che serviva per fermare Boga, un mostro nel primo tempo. E proprio da un cross di Venuti dalla destra nasce la vittoria dei viola.