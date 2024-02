Fiorentina, le pagelle di CM: finale thriller, Terracciano non basta

Stefano Gennari

Lecce-Fiorentina 3-2



Terracciano 6,5: salva il risultato in più occasioni, l'ultima respinta porta al gol di Dorgu in cui la difesa non lo aiuta



Faraoni 5,5: spinge quanto può e cerca di limitare Banda



Martinez Quarta 4,5: primo errore che causa il palo di Kaba, poi l'intervento in ritardo su Krstovic che porta alla punizione. Assente.



(1' s.t. Milenkovic 5: anche lui paga le disattenzioni difensive)



Ranieri 5,5: non sempre preciso, per fermare Krstovic ci vogliono le maniere forti



Biraghi 5,5: poco incisivo sulle fasce, quale disattenzione in difesa



Lopez 5: schermato da Oudin e sovrastato dalla fisicità dei giallorossi, poco presente



Duncan 5,5: cerca di farsi valere con il fisico ma troppo impreciso



(1' s.t. Mandragora 6: trova il gol da fuori appena entrato)



Bonaventura 5,5: si fa vadere tra le linee non sempre con efficacia, talvolta si mette in proprio fruttando un tiro poco pericoloso



(1' s.t. Belotti 6: tanta voglia di farsi notare con la nuova maglia che però si stampa sulla traversa che poteva chiudere la partita)



Beltran 6: in una serata in cui non stava brillante, segna la più rapace e decisiva delle reti



(33' s.t. Parisi 5,5: ingresso poco incisivo e spreca un'occasione nel finale)



Sottil 5,5: qualche iniziativa personale senza incidere



(20' s.t. N. Gonzalez 5,5: la sua condizione non è ancora ottimale, pochi palloni e non sempre precisi)



Nzola 5: costretto a giocare più largo e a sbattere contro tutto e tutti senza concludere nulla





All. Italiano 5: vittoria che sfuma nel finale ma che era state recuperata quasi fortunatamente senza mai incidere in maniera convincente. I cambi dell'intervallo avevano portato un cambio di atteggiamento ma il centrocampo aveva perso di forza e compattezza e gli errori nel finale devono far riflettere. L'assenza della prima vittoria del 2024 non è più un caso.