: Incolpevole sul gol di Traore, poi si fa trovare come sempre attento e pronto. Sul finale, chiude bene lo specchio a Defrel, bloccando un colpo di testa da dentro l’area piccola.: Il difensore uruguagio porta esperienza a tutto il reparto, ma commette anche tanti errori. Sbaglia il movimento in occasione del gol Traore, lasciando libero il corridoio di passaggio a Locatelli. Nel primo tempo soffre molto Biraghi, che lo punta spesso, saltandolo praticamente sempre.(Dal 28’s.t.: Entra per dare dinamismo alla retroguardia viola, riesce a non fare errori, ma non spicca affatto, sbagliando alcuni palloni in uscita): Si perde completamente Traore in occasione del vantaggio emiliano, con il giovane ivoriano che lo brucia in velocità. Attento poi durante la partita, quando risponde bene alle offensive del Sassuolo.Il capitano si carica la retroguardia sulle spalle, ergendosi a vero leader dei viola. Annulla prima Raspadori e poi Caputo, facendo anche alcune uscite palla al piede da grande difensore. La Fiorentina avrà bisogno del Pezzella visto stasera.: Lavora tanto, corre e si fa sempre vedere anche in proiezione offensiva. Purtroppo, all’appuntamento con il pallone arriva sempre molto stanco, sbagliando tanti cross e anche una conclusione potenzialmente molto pericolosa. In fase difensiva soffre tantissimo Boga, così come tutta la Fiorentina.: La prima grande partita del centrocampista marocchino in maglia viola. Prandelli voleva una reazione da uomini, e l’ex Verona non solo ha risposto presente, ma si è caricato sulle spalle la squadra, gestendo con lucidità e qualità tutti i palloni.: A metà campo servirebbe il miglior Jack, che purtroppo si vede solo a tratti. Agisce tra le linee e aiuta la coppia d’attacco, ma manca di precisione e incisività in alcuni momenti chiave del match.(Dal 42’s.t.: SV)Il numero 10 viola non è ancora al meglio e si vede, ma la sua qualità è molto preziosa per la Fiorentina. A metà campo cambia passo e prova a inserirsi tra le linee, non sempre con il risultato sperato.(Dal 28’s.t.Entra per dare vivacità e velocità alla manovra, ma non si vede praticamente mai): Al quarto minuto ha tra i piedi una palla gol clamorosa, che di destro spara fuori. Un errore che costa cara alla sua valutazione, poi risollevata da una gara fatta di corsa e intensità.: Protagonista assoluto di questa Fiorentina, si rivede il Ribery che aveva incantato la scorsa stagione. Salta l’uomo, mette paura a tutta la retroguardia del Sassuolo e si procura anche il rigore del pareggio. A 7 minuti dalla fine, la traversa e un super Consigli gli negano un eurogol che avrebbe sancito la definitiva rinascita del fenomeno francese.: Freddissimo dal dischetto, quando ipnotizza Consigli e torna al gol nel momento in cui la sua squadra aveva più bisogno di lui. Cresce rispetto alle precedenti uscite, anche se sbaglia due stop in area di rigore che avrebbero potuto portare non pochi problemi alla difesa neroverde.(Dal 28’s.t.: Entra e non riesce mai a farsi vedere, toccando pochissimi palloni e sbagliando le poche occasioni che gli capitano): Serviva una risposta vera sul campo, e la Fiorentina l’ha data, sia dal punto di vista del carattere che del gioco. La classifica è ancora preoccupante, ma questo deve essere un punto da cui ripartire.