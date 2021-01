: Incolpevole sul gol subito, al primo tiro che subisce. Ottimo su un colpo di testa forte e preciso di Siligardi, che blocca bene.: Dei difensori della Fiorentina è sicuramente quello che gioca la partita migliore. Si fa sempre trovare pronto in fase difensiva, lasciando pochissimo ai calabresi, ed è prezioso in fase di costruzione e di spinta.: Il capitano ci mette la giusta grinta, chiamando sempre a rapporto i suoi. Dalle sue parti il Crotone costruisce poco, e l’argentino non soffre mai. Male di testa, quando avrebbe l’occasione per segnare, ma si tira il pallone sul braccio.: Dei tre dietro è il meno preciso e attento, compiendo alcuni errori che sarebbero potuti costare molto cari alla Fiorentina. Bene fisicamente, soffre con la palla al piede e in uscita. Rimedia un giallo ingenuo, che non aiuta la sua prestazione.(Dal 23’s.t.: Entra ed è preziosissimo per i suoi, con chiusure precise e ripartenze importanti per i suoi): Il Crotone attacca poco, ma l’unica occasione in cui serve la sua esperienza, commette un errore bruttissimo. Sul pallone messo in mezzo da Messias, sbaglia completamente l’intervento, lasciando la porta spalancata a Simy.: Dopo la partita tremenda di Napoli, torna ai suoi livelli con una prestazione di grande qualità e quantità. Uomo ovunque, i compagni lo cercano e lo trovano sempre.: Segna il primo gol con la maglia viola, ed è un gioiello di rara bellezza. Trova il gol con un tiro al volo bellissimo, su cui Cordaz non può nulla. Prezioso in fase di costruzione, tiene palla quando serve e imbecca bene i compagni.: Prestazione di ottimo livello per il numero 10 viola, che entra attivamente in entrambi i gol della Fiorentina. Sul gol di Bonaventura è la sua percussione aprire le danze, mentre è lui a trovare l’imbucata che libera Ribery per l’assist. Cala nel secondo tempo, come tutta la viola.(Dal 40’s.t.: SV): Sulla corsia ha campo e spazi per inserirsi, ma non li sfrutta bene. I palloni che mette in mezzo non sono precisi, e soffre molto la rapidità di Messias. Prestazione da rimandato per il terzino, che ha fatto vedere cose molto migliori in altre uscite.: Prestazione da leader, la palla per il gol di Vlahovic è perfetta, solo da spingere in porta. Prova in tutte le occasioni ad essere pericoloso, e il Crotone lo tiene sempre sotto attenta osservazione. Cala nel secondo tempo, come tutta la Fiorentina, ma con questa prestazione allontana le critiche.(Dal 41’s.t.: SV): Prestazione da centravanti vero, aiuta la squadra dando sempre un riferimento per i compagni. Trova un bel gol, coronando alla perfezione una bellissima azione della Fiorentina, con un movimento perfetto. Sbaglia qualche azione di troppo, tergiversando e perdendo tempi di gioco.(Dal 24’s.t.: Entra per tenere alto il pallone e sfruttare la sua velocità, ma ci riesce solo a sprazzi)La Fiorentina riesce a rialzarsi bene dopo la batosta di Napoli, anche se i viola giocano praticamente solo il primo tempo. Per fortuna di Prandelli e la squadra, basta per portare a casa il bottino grosso.