Fiorentina, le pagelle di CM: Gosens torna alle origini, Dodò ara la fascia. Bocciato il tandem Beltran-Zaniolo

: benissimo su Karlsson in chiusura di primo tempo. Nient'altro da segnalarequalche piccola sbavatura a inizio gara, poi prende le misure. Deciso passo in avanti rispetto ai disastri con la linea a tre di inizio anno. Dall'80': riscatta l'erroraccio di Verona con una prova di grande sostanza a comandare la retroguardia. Sarà utile: come al solito, si esalta quando il Lecce spinge nel finale sfoderando la consueta grinta: pennella alla grande per il testone di Gosens. Assist decisivo in una serata in cui corre come un dannato mettendo in croce il povero Gallo

la grande sorpresa alla lettura delle formazioni. Le gambe non tremano nonostante l'esordio dal 1' in un momento durissimo. Qualcosa da rivedere nelle zone più avanzate, ma la prova è positivanormale amministrazione in una serata in cui cerca di non strafare. Dal 69': provoca il rigore mettendo dentro da corner. Aggiunge qualitàlavora da un'area all'altra aiutando in entrambe le fasi. Poco verticale, ma solido: torna esterno alto, e torna al gol, uno dei suoi. Sarà un caso?encomiabile nel mettersi al servizio della squadra facendo un ruolo non suo. Ecco, ma che il centravanti non sia roba sua si vede proprio. Dall'87'si divora due gol clamorosi

dinamico, forse anche troppo dato che pecca un po' in termini di lucidità. E il nervosismo se lo porta sul dischetto calciando sul palorispolvera la difesa a tre dopo quasi due mesi e la nota positiva è che la squadra ritrova solidità. Quella negativa è che suda sette camicie per battere un Lecce che, per la verità, sfiora anche il pareggio in un paio di occasioni. Servivano i tre punti, ma adesso gli serve una svolta